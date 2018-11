Edyta Górniak o synu Allanie: Zawsze ma moje wsparcie

Edyta Górniak w rozmowie z Interią opowiedziała o wsparciu, jakiego udziela swojemu synowi Allanowi, który zdecydował się na uczęszczanie do polskiego liceum wojskowego. - Kocham go i będę go wspierała dopóki nikomu nie będzie robił krzywdy - mówi wokalistka.

Edyta Górniak pogodziła się z decyzją syna /Artur Zawadzki / Reporter

Przypomnijmy, że od kilku tygodni plotkarskie media żyją informacją o decyzji syna Edyty Górniak, Allana, który postawił na karierę wojskową. Obecnie uczy się w liceum wojskowym, a w przyszłości chce zostać zawodowym żołnierzem.

- Kocham go i będę wspierała we wszystkich jego wyborach dopóki będą to decyzje mądre i dopóki nikomu nie będzie robił krzywdy. Taki jest obowiązek matki, niezależenie od tego, czy za nim tęsknię - mówi Górniak.

Wokalistka przyznała, że jej syn obecnie ma sporo zajęć dodatkowych w szkole i jest jej najmłodszym uczniem. Dostał się do niej jednak wcześniej, gdy zaimponował dyrektorce placówki.

- Allan ma ogromną wiedzę, zdobywał ją trzy lata wcześniej w obozach militarnych i wojskowych - tłumaczyła Górniak.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Górniak o karierze wojskowej Allana TV Interia

Polska gwiazda przyznaje, że decyzja jej syna nieco ją zaskoczyła i zasmuciła, jednak nie zamierza stopować jego planów.

- To dla mnie trudny czas, bo poprzez szkołę wojskową Allan przestaje być małym chłopcem, a staje się mężczyzną. Myślałam, ze mam jeszcze dwa lata, a to stało się tak nagle. To trudne rzeczy, ale przyjmuję to, bo moim zadaniem jest chronić go miłością i nie mogę za niego żyć i podejmować decyzji - dodaje Górniak.



Wokalistka przyznała również, że ciągle zadaje swojemu synowi niezręczne pytania.



- On dojrzewa w tempie błyskawicznym, a we mnie wciąż jest naturalna troska o to, czy on nie marznie, czy nie jest chory i czy ma wszystko, czego potrzebuje i przede wszystkim, czy zjadł - mówi.

Przypomnijmy, że do 6 grudnia trwa koncertowa trasa Edyty Górniak z jej największymi przebojami w intymnych i akustycznych wersjach.

Piosenkarka promuje również trzecią część kinowej animacji "Hotel Transylwania". Na jej potrzeby nagrała piosenkę "Zatrzymać chwilę" z Roksaną Węgiel. Film do kin trafił 12 października.