Edyta Górniak debiutuje za kierownicą w programie "My Way" TVN: Dlaczego poślubiła Dariusza K.?

Nie zabrakło łez wzruszenia i intymnych wyznań. Już w pierwszym odcinku nowego show "My Way" okazało się, że nie będzie to tylko program o tym, jak Edyta Górniak przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy. Co się jeszcze wydarzyło?

Edyta Górniak rozpoczęła przygotowania do egzaminu na prawo jazdy w programie "My Way" AKPA

Do niedawna Edyta Górniak bała się usiąść za kierownicą samochodu i zrobić prawo jazdy. W końcu wokalistka przełamała się i tuż przed swoimi 47. urodzinami podjęła decyzję o tym, że chce się nauczyć jeździć. Wszystko odbywać się będzie w obecności kamer, w nowym show TVN "My Way". Wcześniej Górniak już odsłoniła nieco swojej prywatności dla tej stacji w programie "Agent: Gwiazdy".



Wideo Na planie i za kierownicą nowego programu Edyty Górniak "My Way" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Do tej pory Edyta miała własnego, prywatnego kierowcę, a w trasy jeździła z całym zespołem busem. Do zmian, i zrobienia prawa jazdy od jakiegoś już czasu namawiał Górniak jej syn - Allan Krupa. W końcu zapadła decyzja, która dla wokalistki wcale nie była prosta.



Od początku zapowiadano, że w "My Way" gwiazda pokaże też swoje prywatne życie.W pierwszym odcinku nie była nawet gotowa na to, by wsiąść do samochodu po stronie kierowcy - dostała tam głupawki. Na początku dowiedziała się, co znajduje się pod maską, później musiała zmienić koło, a na koniec usiadła na siedzeniu pasażera i obserwowała, jak jej instruktor prowadzi samochód. Górniak w trasie zaczęła rozszyfrowywać znaczenie znaków drogowych.

Jeden z dwóch instruktorów zwrócił uwagę na jej obuwie - wokalistka założyła bowiem szpilki, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo i utrudniają komfortową jazdę.

Edyta Górniak przed premierą programu "My Way" 1 / 10 Zobacz zdjęcia Edyty Górniak z press junket programu "My Way" Źródło: AKPA udostępnij

"Pani Edyta nie zniechęciła mnie do siebie. Jak najbardziej jestem otwarty na dalszą współpracę. Traktuję to w formie takiego dużego wyzwania. Rzeczywiście mamy do czynienia z gwiazdą wielkiego kalibru i trzeba do tego podejść inaczej" - powiedział w programie jeden z nauczycieli Edyty.

Kierowania samochodem uczą dwaj różni instruktorzy Auto Szkoły Skoda - Filip Raszewski i Dawid Zawadzki.

Już w pierwszym odcinku "My Way" nie zabrakło też prywatnych wątków - sama wokalistka wypowiedziała się na temat swojego byłego męża i ojca Allana - Dariusza K. (były menedżer wokalistki, producent i muzyk odsiaduje wyrok za śmiertelne potrącenie samochodem kobiety na pasach).



"Dla mnie rodzinność była czymś zupełnie nieosiągalnym i niedoścignionym. Jak ktoś patrzy na moje życie, to może pomyśleć, że chciałby osiągnąć taki sukces, tyle zbudować, usłyszeć tyle pięknych komplementów. Dla kogoś to może być nieosiągalne, dla mnie do dzisiaj jest nieosiągalne posiadanie rodziny" - opowiadała Edyta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Górniak o karierze wojskowej Allana TV Interia

"Jak poznałam ojca Allana, to on miał bardzo dużą rodzinę i ja się zakochałam w niej. Nie w tych ludziach, bo nie zdążyłam ich dobrze poznać tak naprawdę, ale w tym obrazku. Gdybym wyszła za mąż, to miałabym te wszystkie ciocie, babcie - to wszystko, czego ja nie miałam. Ja po prostu poszłam na oślep. On mnie oczarował tym, że powiedział, że jeśli jestem gotowa, to on chce mieć dziecko, psa, dom i mieć niedzielę ze wszystkimi. Poszłam za rodzinnością. Zostawiłam karierę międzynarodową, gdy poznałam człowieka, który się nie bał tego, o czym ja zawsze marzyłam. Oczywiście, było w tym drugie dno, ale dopiero później to odkryłam" - zdradziła Górniak.

Festiwal w Opolu 2019: Edyta Górniak we łzach 1 / 8 Edyta Górniak nie mogła ukryć łez wzruszenia podczas koncertu "Nie pytaj o Polskę #30latwolności" podczas 56. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Źródło: AKPA udostępnij

Wspomniany syn - 15-letni Allan - mocno kibicuje mamie w programie.



"Mam nadzieję, że zrobi prawo jazdy. Wierzę w to, ale najbardziej martwię się, że nie zapamięta wiedzy na test" - obawia się Allan, widząc, że stres mocno zjada jego mamę.

Słowa nastolatka bardzo wzruszyły Edytę, która aż popłakała się z emocji.

Program emitowany jest w środy o godz. 21:30.