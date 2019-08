Edenbridge: Szczegóły premiery albumu "Dynamind"

Symfo / powermetalowa grupa Edenbridge z Austrii wyda pod koniec października nową płytę.

Edenbridge szykuje nowy album /Oficjalna strona zespołu

"Dynamind", następcę "The Great Momentum" z 2017 roku, wyprodukował Lanvall, multiinstrumentalista i główny kompozytor w szeregach Edenbridge.

Reklama

Edenbridge po nagraniach (nowa płyta "Dynamind")



Przypomnijmy, że 10. album Austriaków zmiksował Karl Groom, gitarzysta progmetalowej grupy Threshold z Anglii, co miało miejsce w studiu Thin Ice.



Płyta "Dynamind" trafi na rynek 25 października w wersji CD pod banderą niemieckiej wytwórni Steamhammer / SPV.



Z "Live And Let Go", pierwszym singel z longplaya "Dynamind" Edenbridge możecie się zapoznać poniżej:

Clip Edenbridge Live And Let Go (Lyric Video)

Na albumie "Dynamind" znajdziemy 10 utworów. Oto ich tytuły:



1. "The Memory Hunter"

2. "Live And Let Go"

3. "Where Oceans Collide"

4. "On The Other Side"

5. "All Our Yesterdays"

6. "The Edge Of Your World"

7. "Tauerngold"

8. "What Dreams May Come"

9. "The Last Of His Kind"

10. "Dynamind".