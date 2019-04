Edenbridge po nagraniach (nowa płyta "Dynamind")

Austriacka formacja Edenbridge ma już za sobą sesję nagraniową 10. albumu.

"Dynamind", tak bowiem brzmi jego tytuł, wyda w tym roku niemiecka wytwórnia Steamhammer / SPV.

Nowa płyta symfometalowego kwintetu z Austrii zostanie niebawem zmiksowana w angielskim studiu Thin Ice pod okiem wieloletniego współpracownika Karla Grooma, na co dzień gitarzysty progmetalowej grupy Threshold z Anglii.

"Cały proces komponowania materiału na nowy album trwał około półtora roku, wkrótce też dotarło do mnie, iż możemy wynieść nasz zespół na nowy poziom. Co jasne, nie zapomnieliśmy o naszym firmowym brzmieniu. Mimo to, na nowej płycie pojawia się wiele ciekawych eksperymentów. Słychać je m.in. w irlandzko brzmiącym utworze 'On The Other Side', w na poły balladowym 'Tauerngold' z pierwiastkami doom metalu czy w 12-minutowym, panoramicznym 'The Last Of His Kind'" - ujawnia Lanvall, gitarzysta i główny autor muzyki w szeregach Edenbridge.



"The Great Momentum", poprzedni longplay Edenbridge, miał swą premierę w lutym 2017 roku. Materiał ten promował teledysk "The Moment Is Now", który możecie zobaczyć poniżej: