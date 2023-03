Ed Sheeran to brytyjski muzyk, wokalista, autor tekstów oraz producent.

Brytyjczyk na koncie ma dwa studyjne albumy. Zadebiutował w 2011 roku krążkiem zatytułowanym "+" (Plus). Jego następcami były płyty o tytułach "x" (Multiply), "÷" (Divide), "=" (Equals), tworzące tzw. matematyczną serię.

5 maja ukaże się kolejny album Brytyjczyka, pt. "-" (Subtract).

Ed Sheeran miał myśli samobójcze? "Czułem, że nie chcę już żyć"

Przy okazji promocji nadchodzącego dzieła, Sheeran udzielił wywiadu magazynowi Rolling Stone.

Muzyk, zdradził, że planuje wydanie jeszcze przynajmniej 5 płyt. Chociaż ma dopiero 32 lata, myśli już o nagraniu swojego albumu pośmiertnego. Płyta ma powstawać na bieżąco.

"Chcę powoli, przez resztę mojego życia tworzyć ten album, który będzie w cudzysłowie 'doskonały', dodając piosenki tu i tam. Po prostu w moim testamencie będzie zapisane, że to ma się ukazać po mojej śmierci" - zdradził.

W tej samej rozmowie wokalista poruszył temat myśli samobójczych, z którymi mierzył się po śmierci swoich dwóch przyjaciół Jamala Edwardsa i australijskiego krykiecisty Shane'a Warne'a.

"Czułem, że nie chcę już żyć" - powiedział.

"Te myśli były bardzo złe, ale towarzyszył im wstyd. Wydawały się, zwłaszcza jako ojcu, egoistyczne. Czuję się tym zawstydzony" - rozwinął Sheeran.

Wokalista opowiedział też o złym podejściu do terapii w Wielkiej Brytanii.

"Nikt tak naprawdę nie mówi o swoich uczuciach tam, skąd pochodzę. Ludzie w Anglii myślą, że to dziwne iść do terapeuty. Myślę, że to bardzo pomocne, aby móc porozmawiać z kimś, spuścić trochę powietrza i nie czuć się z tego powodu winnym" - wyjaśnił.

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl .