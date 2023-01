Dziewczyna Skiby jest wściekła na hejterów. "Strasznie mnie to irytuje"

Na początku grudnia Krzysztof Skiba poinformował, że jest w separacji z żoną Renatą. Lider zespołu Big Cyc ( posłuchaj! ) doczekał się z nią dwóch synów: 35-letniego Tymoteusza i 25-letniego Tytusa. Na razie sprawa rozwodowa jest w toku, ale serce Skiby należy już do nowej wybranki.

Jest nią 32-letnia Karolina Kempińska, która na co dzień zajmuje się modelingiem, ale także pracuje w firmie informatycznej. Portal Pudelek sugeruje, że para jest już nawet zaręczona, co miałoby sugerować zdjęcie pokaźnego pierścionka, które kobieta zamieściła w mediach społecznościowych. Widnieje przy nim data: "11.07.2022".

Niedawno tekściarz Big Cyc w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej Trójmiasto" opowiadał o odejściu od żony. "Plotkarskie media zrobiły z naszego związku sensację, ponieważ Karolina jest modelką, jest ładna i dużo młodsza ode mnie" - mówił Krzysztof Skiba.

Nowa dziewczyna miała odjąć tekściarzowi lat i wetchnąć w niego nowe życie. "Mam wielu kolegów, którzy pozostają w wieloletnich związkach i się w nich męczą, a ja już tak dłużej nie chciałem" - mówił Skiba.

Krzysztof Skiba związał się z 32 lata młodszą kobietą. "Miłość mnie uskrzydla"

Karolina Kempińska w rozmowie cozatydzien.tvn.pl zdradziła, że wścieka się, widząc w sieci komentarze hejterów dotyczące jej związku z Krzysztofem Skibą.

"Mnie ich zdanie nie boli, jedynie smuci, że mają takie życie i wytykanie innym, sprawia im satysfakcję. Poza tym nie znoszę oceniania kogoś po wyglądzie. Ile komentarzy jest o tym, że na pewno jestem mało inteligentna, bo pozuję, że nie pracuję itp. Wiem, że trzeba to ignorować, bo reakcja tylko napędza" - mówi.

32-latka uważa, że jest całkowitym przeciwieństwie stereotypowej modelki.

"Strasznie mnie to irytuje, bo jednak i pracuję w branży informatycznej, znam 4 języki, z czego 3 biegle i czytam więcej książek w ciągu miesiąca, niż pewnie takie osoby w ciągu kilku lat

Kempińska uważa, że osoby z jej otoczenia nie były zaskoczone jej związkiem z liderem Big Cyc. Zdanie osób, których nie zna, chociaż jest przykre, nie robi na niej aż takiego wrażenia. Znalazła jednak pewną zaletę komentarzy takich osób.

"Zdanie osób, które nigdy nas nie spotkały, nic nas nie boli. Śmiejemy się za to, że jedynym plusem jest to, że Krzyś ma nowe materiały do swojego stand-upu, z którym jeździ po Polsce" - uważa.

