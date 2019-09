Dzieje ludzkości wg Blood Incantation

Blood Incantation, czyli astralni deathmetalowcy z Kolorado, przygotowali drugi album "Hidden History Of The Human Race".

Blood Incantation po raz drugi /Oficjalna strona zespołu

Nową płytę kwartetu z USA nagrano w całości analogowo w World Famous Studio w rodzinnym Denver. Okładkę "Hidden History Of The Human Race" ozdobi obraz Bruce'a Penningtona, popularnego w latach 70., brytyjskiego malarza z nurtu fantastyki naukowej.



Zespół zawarł niedawno umowę z niemiecką Century Media Records, która zajmie się wydaniem "Hidden History Of The Human Race" poza Ameryką Północną.



Drugi longplay Blood Incantation, którzy przebywają aktualnie na trasie po Ameryce Północnej u boku Immolation, ujrzy światło dzienne 22 listopada.



"Slave Species Of The Gods", "The Giza Power Plant", "Inner Paths (To Outer Space)" i "Awakening From The Dream Of Existence To The Multidimensional Nature Of Our Reality (Mirror Of The Soul)" - to utwory, które usłyszymy na nowym albumie.



"Starspawn", debiutancka płyta Blood Incantation, miała swą premierę w 2016 roku. Tytułowej kompozycji z tego materiału możecie posłuchać poniżej: