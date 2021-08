Dziedzictwo Ad Infinitum (nowa płyta "Chapter II: Legacy")

Symfonicznymi aranżacjami na "Chapter II: Legacy" zajął się Elias Holmlid, na co dzień klawiszowiec szwedzkiej grupy Dragonland. Nad przebiegiem nagrań wokali Melissy Bonny czuwał duński producent Jacob Hansen, który odpowiadał również za miks i mastering.

Autorką okładki nowego albumu Ad Infinitum jest hiszpańska artystka Nat Enemede. W kompozycji "Afterlife" w duecie z Bonny zaśpiewał gościnnie Nils Molin, szwedzki wokalista Amaranthe i Dynazty.

Płyta "Chapter II: Legacy" trafi na rynek 29 października nakładem austriackiej Napalm Records (CD, cyfrowo).

Teledysk do nowego utworu "Unstoppable" Ad Infinitum możecie zobaczyć poniżej:

Clip Ad Infinitum Unstoppable

Oto lista kompozycji albumu "Chapter II: Legacy":

1. "Reinvented"

2. "Unstoppable"

3. "Inferno"

4. "Your Enemy"

5. "Afterlife"

6. "Breathe"

7. "Animals"

8. "Into The Night"

9. "Son Of Wallachia"

10. "My Justice, Your Pain"

11. "Haunted"

12. "Lullaby"

13. "Unstoppable" (wersja instrumentalna)

14. "Inferno" (wersja instrumentalna)

15. "Son Of Wallachia" (wersja symfoniczna).