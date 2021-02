Dziarma z nowym singlem "Czarny Bez". Kiedy premiera jej debiutanckiej płyty?

Dziarma swoją EP-ką "V" bezkompromisowo wkroczyła na zdominowaną przez mężczyzn scenę rap, żeby z miejsca stać się jedną z jej najmocniejszych reprezentantek. W 2021 nadchodzi jej długo wyczekiwany debiutancki album. Pierwszy singel "Czarny Bez" to wyrazista i dowcipna dawka refleksji mocnej, odważnej, współczesnej dziewczyny w rapowej konwencji.

Reklama

Dziarma promuje nowy singel "Czarny Bez" /materiały prasowe

"Noszę Gore-Tex, bo nie przepuszcza ich łez (...)" - raperka bezpruderyjnie i dowcipnie komentuje i kontruje doświadczenia z damsko-męskich relacji ( sprawdź! ), rozwijając niepokorny obraz, który od początku towarzyszy jej twórczości. Dziarma to odporna na wszelkie konwenanse raperka, która nie stroni od ostrego języka i równie ostrych kreacji.



Reklama

Od początku swojej drogi na scenie rapowej podkreśla nieposkromioną pruderią czy wstydem świadomą seksualność i seksualną niezależność. Jako współczesna młoda kobieta w sprawny sposób wychodzi poza przesycone szowinizmem klisze współczesnej popkultury, prezentując siebie jako podmiot, nie przedmiot. Nagość? Wtedy kiedy ona sobie tego życzy. Seks? Tylko na jej zasadach.

Artystka nieprzypadkowo na otwarcie opowieści o swoim debiutanckim albumie zrealizowała teledysk, w którym tak jak w sytuacjach i relacjach - stawia siebie w centrum. Bo każda kobieta powinna być sama dla siebie ikoną. Talentu, urody, niezależności i seksualności.



Dziarma chce przypomnieć wszystkim kobietom, że to, o co powinny dbać najbardziej, w każdej sytuacji, to poczucie własnej wartości. Oryginalne i drapieżne stylizacje to efekt wspólnej kreacji artystki i stylistki - Eweliny Gralak, a za klip odpowiada krakowska ekipa HDSCVM. W warstwie muzycznej "Czarny Bez" to numer osadzony w futurystyczno-eklektycznej estetyce.

Nowy materiał Dziarmy będzie mocną i odważną pozycją, która zredefinuje to, czego w Polsce można oczekiwać od kobiet na scenie rapowej. Silna i coraz bardziej niezależna DZIARMA, nie boi się konsekwencji grania z konwencją.