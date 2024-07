Ariana Grande to amerykańska piosenkarka, obecna na rynku muzycznym od 2008 r. W 2011 r. podpisała kontrakt płytowy, a dwa lata później na świat wydała swój debiutancki album studyjny "Yours Truly", zdobywając pierwsze miejsce na prestiżowej liście Billboard 200. Pomimo młodego wieku może pochwalić się dużym doświadczeniem w branży. Wciąż jest aktywna zawodowo - tworzy nową muzykę, a także występuje w znanych musicalach. Kilka miesięcy temu wydała album "Eternal Sunshine".

Od ostatniej trasy koncertowej Ariany Grande właśnie mija pięć lat, a fani z niecierpliwością czekają na możliwość uczestniczenia w jej spektakularnym show. Niedawna premiera nowej płyty napawa ich nadzieją na tournee. Wielu z nich spodziewało się, że artystka zdąży ogłosić swoje występy już na okres wakacyjny. Tak się jednak nie stało, ale jeszcze nie wszystko stracone. Pomimo natłoku prac, związanych z nagraniami do musicalu "Wicked", wokalistka planuje znaleźć chwilę czasu na muzyczne spotkania ze słuchaczami.

Gwiazda zdradziła, że planuje trasę koncertową

Niedawno Ariana Grande była gościem podcastu "Shut Up Evan", gdzie uchyliła rąbka tajemnicy i wspomniała o nadchodzącej trasie koncertowej. Plany jeszcze nie są oficjalne, jednak fani już mogą zacząć zbierać oszczędności na bilety. "To dobry pomysł, aby zrobić kilka widowisk między nagraniami do filmu 'Wicked'. (...) Z różnych powodów nie może to być ogromna trasa, taka jak wcześniejsze. To będzie 'mini tour'" - wyznała artystka.

Większość fanów Ariany ucieszyła się z drobnej zapowiedzi, którą poczyniła artystka. Nie dla wszystkich jednak wyznanie gwiazdy okazało się powodem do radości. Polscy słuchacze okazali się bardzo zaniepokojeni. Ich zdaniem nie ma co liczyć na występ Grande w naszym kraju. Określenie "mini tour" oznacza zapewne to, że wokalistka skupi się na USA, a w Europie wybierze tylko kilka miejsc. Polskie miasta mają bardzo małe szanse na koncert, ponieważ pierwszym wyborem światowych artystów zazwyczaj są lokalizacje takie jak Londyn, Berlin, Paryż, Amsterdam czy Madryt.

Polscy fani martwią się o przyjazd artystki

Część polskich fanów nie traci natomiast nadziei. Liczą na to, że artystka zreflektuje się i w końcu zawita do naszego kraju. Występ Ariany miał odbyć się u nas już dwukrotnie, lecz nigdy nie doszło to do skutku. W 2017 r. wokalistka miała dać show w Łodzi, lecz zostało ono odwołane. Kilka koncertów wcześniej doszło bowiem do tragicznego zdarzenia. Podczas występu Grande w Monachium doszło do zamachu terrorystycznego. Skutkowało to odwołaniem kilku kolejnych wydarzeń, aby nikt więcej nie został poszkodowany. Dwa lata później piosenkarka miała wystąpić w Krakowie, lecz koncert został odwołany z powodów osobistych. Prawdopodobnie było to związane z rocznicą śmierci Maca Millera, który był partnerem Ariany.

