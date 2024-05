Nowe porozumienie pomiędzy TikTokiem a UMG ma podobno na celu zapewnienie lepszych warunków dla artystów i twórców muzyki. TikTok zobowiązał się do usunięcia nieautoryzowanej muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. Dodatkowo platforma zadeklarowała wprowadzenie narzędzi pomagających chronić prawa autorskie artystów i autorów piosenek.

TikTok rezygnuje z usług AI

Przed osiągnięciem porozumienia, głównym punktem sporu było wykorzystanie przez TikTok AI do kreowania muzyki. UMG wyraziło obawy, że takie działania mogą zastąpić ludzkich artystów i zmniejszyć koszty tantiem.



Reklama

Zdjęcie Taylor Swift / ROBYN BECK / AFP

W styczniowym oświadczeniu UMG podkreślono, że TikTok generuje tylko około 1% ich dochodów, ale dąży do stworzenia biznesu opartego na muzyce, nie oferując jednak uczciwych wynagrodzeń.

Nowa umowa obejmuje również "nowe możliwości monetyzacji" muzyki. TikTok planuje rozwijać funkcje e-commerce, które mogą przynieść dodatkowe korzyści finansowe artystom.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Luna: Największe wrażenie zrobiła na mnie Edyta Górniak na Eurowizji INTERIA.PL

Platforma postawi także na rozwój narzędzi analitycznych i wsparcie w sprzedaży biletów na koncerty, co ma pomóc artystom w lepszym wykorzystaniu możliwości platformy.

TikTok i UMG pracują nad jak najszybszym przywróceniem do aplikacji licencjonowanej muzyki. Universal Music Group, posiadający prawa do utworów takich gwiazd jak The Beatles, Elton John, Coldplay czy BTS, jest jednym z największych graczy na rynku muzycznym, dysponującym prawami do około jednej trzeciej światowej muzyki.