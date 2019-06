Dua Lipa rozstała się ze swoim chłopakiem

Dua Lipa i jej dotychczasowy chłopak Isaac Carew rozstali się. Informację taką podał "The Sun" dodając jednocześnie, że powodem zerwania był m.in. trudności w pogodzeniu pracy i rosnącej liczby obowiązków, ze wspólnym życiem.

Dua Lipa rozstała się z chłopakiem /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

23-letnia Dua Lipa od kilku już lat była w związku z modelem, blogerem i szefem kuchni Isaakiem Carewem.



Para poznała się jeszcze w 2014 roku na imprezie gdzie, jak podawały media, rozpoczęła się ich miłość od pierwszego wejrzenia. Jeszcze nie tak dawno można ich było zobaczyć podczas Met Gali czy rozdania Grammy. Niestety, były to ich ostatnie wspólne chwile.



Jak podał "The Sun" Dua Lipa i Isaac próbowali ratować związek, niestety ostatecznie zdecydowali się rozstać. Przerosły ich podobno zobowiązania wynikające z pracy, przede wszystkim wokalistki.

Po krótkim kryzysie z zeszłego roku, kiedy to Izaak musiał się tłumaczyć z sytuacji, kiedy został przyłapany z przytulającą się do niego obcą kobietą w nocnym klubie, wszystko wracało do normy i wskazywało na to, że całkiem nieźle się między nimi układa. Niestety, jak mówił informator "The Sun", szczęście trwało tylko przez chwilę. Zapracowana Dua Lipa nie mogła poświęcić wystarczająco dużo czasu na związek i relację ze swoim chłopakiem.



"Szykuje się do wydania nowej muzyki i przez ostatnie trzy lata występowała na całym świecie bez przerwy, więc było ciężko. To była trudna decyzja, ale ostatecznie nie byli w stanie sprawić, by to wszystko działało" – powiedział informator tabloidu.

Informację o rozstaniu para podała w swoich mediach społecznościowych. Dua Lipa zamieściła wzmiankę na Instastories, kiedy była w Paryżu. Wokalistka zdradziła, że jeden z jej przyjaciół przyleciał wesprzeć ją w trudnej chwili.



Z kolei 33-letni Isaac wrzucił na Instagrama zdjęcie zasmuconego Boba Dylana wraz z emoji złamanego serca i słowami: "Wizualna reprezentacja tego, jak się czuję w środku".