Dua Lipa olśniła na imprezie po gali Oscarów. "Nigdy nie zapomnę tej chwili"

Dua Lipa była jedną z gwiazd imprezy, zorganizowanej przez Eltona Johna po gali rozdania Oscarów. Zachwyciła głosem i kreacją!

Dua Lipa podbiła serca słuchaczy na całym świecie /Kevin Mazur /Getty Images

Pochodząca z Kosowa brytyjska wokalistka Dua Lipa w ostatnich latach coraz skuteczniej podbija serca słuchaczy na całym świecie.



W 2015 roku Dua Lipa podpisała kontrakt z wytwórnią Warner, a jej pierwszy singel "New Love" zrobił wokół niej odpowiednie zamieszanie. Kolejne utwory - "Be The One", "Last Dance", “Hotter Thant Hell" i “Blow Your Mind (Mwah)", a przede wszystkim "New Rules" - z miejsca stawały się radiowymi przebojami.



Debiutancka płyta Lipy - "Dua Lipa" - ukazała się w 2017 roku i zdobyła świetne oceny od recenzujących ją dziennikarzy. Płyta okazała się też komercyjnym sukcesem w Europie i USA, gdzie pokryła się platyną.



Obecnie Dua Lipa uznawana jest za jedną z największych gwiazd pop na świecie. Jej druga płyta "Future Nostalgia" - mimo przyśpieszonej premiery w środku pandemii koronawirusa - okazała się sukcesem, a piosenki ją promujące podbiły TikToka.



Na przyjęciu zorganizowanym po gali Oscarów została zaproszona przez Eltona Johna do wspólnego występu. Imprezy organizowane przez wokalistę stały się już tradycją, a cały dochód z wydarzenia trafiał na konto fundacji do walki z AIDS, którą Elton John prowadzi wspólnie ze swoim mężem, Davidem Furnishem.

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa wokalista musiał nieco zmienić formułę - koncert odbył się w on-line. Najjaśniej lśniącą gwiazdą okrzyknięto właśnie Duę Lipę. Piosenkarka wykonała swoje największe przeboje, m.in. "Levitating", "Pretty Please", "Hallucinate" i "Don’t Start Now". Wspólnie z gospodarzem zaśpiewała też utwory "Bennie and the Jets" i "Love Again".



Wokalistka na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciami z tego wydarzenia. "Najdroższy Eltonie, dziękuję za to, że mogłem wystąpić obok Ciebie. To prawdziwy zaszczyt i spełnienie marzeń, że zaśpiewałam z tobą w tak niesamowitej sprawie. Wciąż uśmiecham się od ucha do ucha i nigdy, przenigdy nie zapomnę tej chwili. Kocham cię!" - napisała pod fotografiami.