DreamDoll w duecie z G-Eazym. Zobacz klip "Who You Loving?" wschodzącej gwiazdy rapu

DreamDoll to kandydatka na nową gwiazdę na scenie hiphopowej i branży modowej. Artystka wypuściła właśnie swój nowy singel "Who You Loving?", na którym gościnnie pojawili się G-Eazy oraz Rahky.

DreamDoll wypuściła wspólny numer z G-Eazym /Prince Williams/Wireimage /Getty Images

Sampel do tego utworu powstał z klasycznego numeru Bernarda Wrighta "Who Do You Love", a produkcją kawałka zajęli się Hitmaka, BoogDaBeast, Paul Cabbin oraz Tariq Beats.



Clip DreamDoll Who You Loving? ft. G-Eazy & Rahky

W oficjalnym teledysku do "Who You Loving?" widać dużą chemię pomiędzy DreamDoll a G-Eazym.

Aby zająć się profesjonalnie muzyką, DreamDoll musiała wykazać się sporą determinacją i kreatywnością. Wychowana w blokach na Bronksie wraz z czwórką młodszego rodzeństwa, pierwsze pieniądze zarabiała pracując za barem, żeby wesprzeć finansowo swoją rodzinę.

W międzyczasie zgromadziła dużą grupę fanów na Instagramie (śledzi ją tam ponad 2,5 miliona użytkowników).



W 2016 roku jej kariera nagrała rozpędu. DreamDoll dostała rolę w serialu "Bad Girls Club". Rok później dołączyła do reality show "Love & HipHop: New York" na VH1. Niedługo później artystka wypuściła swój pierwszy singel "Everything Nice", a chwilę później debiutanckie EP-ki "Life In Plastic" oraz "Life In Plastic 2".