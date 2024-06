Siódmy longplay cenionej formacji z Goeteborga zgodnie z tradycją nagrano i zmiksowano pod okiem Fredrika Nordströma, gitarzysty Dream Evil i uznanego producenta w jego renomowanym Studio Fredman. Okładkę "Metal Gods" zaprojektował rozchwytywany w tym fachu Spiros Antoniou vel Seth Siro Anton, czyli grający na basie wokalista greckiego Septicflesh.

Następca albumu "Six" (2017 r.) będzie pierwszym materiałem Dream Evil z udziałem perkusisty Sörena Fardvika, który wstąpił w szeregi zespołu w 2019 roku.

Na nowej płycie podopiecznych niemieckiej Century Media Records nie zabrakło też gości, usłyszymy na niej bowiem gitarowe solówki zagrane przez Jonathana Thorpenberga z The Unguided; byłego członka Sabaton Tommy'ego Johanssona; oraz Chrisa Amotta, niegdysiejszego muzyka m.in. Arch Enemy i Dark Tranquillity.

Longplay "Metal Gods" trafi do sprzedaży 26 lipca (CD, na winylu, cyfrowo).

Szwedzi podzielili się z fanami tytułowym utworem z płyty "Metal Gods". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Wideo DREAM EVIL - Metal Gods (OFFICIAL VIDEO)

Dream Evil - szczegóły płyty "Metal Gods" (tracklista):

1. "Metal Gods"

2. "Chosen Force"

3. "The Tyrant Dies At Dawn"

4. "Lightning Strikes"

5. "Fight In The Night"

6. "Masters Of Arms"

7. "Born In Hell"

8. "Insane"

9. "Night Stalker"

10. "Y.A.N.A.".