Kim jest Drake Bell?

36-letni Drake Bell popularność zdobył za sprawą serialu "Drake i Josh" (cztery sezony w latach 2004-2007). To wówczas rozpoczęła się jego muzyczna kariera - przebojem stał się utwór "Found a Way" z tego sitcomu.

Wideo Drake Bell - I Found A Way Official Music Video Drake And Josh [HD]

Do tej pory wydał pięć studyjnych płyt, a na ten rok Bell zapowiedział premierę kolejnego wydawnictwa - "Non-Stop Flight". Z nadchodzącego albumu wypuścił singel "La Camisa Negra" , cover przeboju Juanesa .

Wideo La Camisa Negra

W czerwcu 2021 r. Bell został aresztowany pod zarzutami o przemoc seksualną wobec nieletniej. Wokalista i aktor miał przesyłać jej zdjęcia i angażować się w niewłaściwe zachowania seksualne w dwóch oddzielnych incydentach, gdy ofiara miała 15 lat.

Drake Bell przyznał się do winy za "próbę narażenia dziecka na niebezpieczeństwo i oskarżenie o rozpowszechnianie treści szkodliwych dla nieletnich", ale zaprzeczył poważniejszym zarzutom, w tym twierdzeniu 19-letniej obecnie kobiety, że "Bell zmusił ją do wykonywania czynności seksualnych". Otrzymał wyrok dwóch lat w zawieszeniu, nakazano mu "nie mieć kontaktu z ofiarą" i odbyć "200 godzin prac społecznych".

Kilka miesięcy po wyroku Bell opublikował na TikToku swoją wersję wydarzeń, twierdząc, że podczas rozmów nie miał wiedzy o prawdziwym wieku dziewczyny, a gdy poznał prawdę, to zakończył znajomość. Bell twierdził, że nastolatka zaczęła go wówczas stalkować od koncertu do koncertu, co doprowadziło w końcu do jego aresztowania.

W 2020 r. o fizyczną i psychiczną przemoc oskarżyła go była dziewczyna - Melissa Lingafelt (chodziło o czasy ich związku pod koniec pierwszej dekady XXI wieku; gwiazdor zaprzeczył zarzutom). Z kolei na początku tego roku pojawiły się informacje, że rozpadło się małżeństwo 36-latka: Janet Von Schmeling zdecydowała się na separację. W plotkarskich mediach podawano, że Bell udał się na odwyk.