Pierwszą od pięciu lat płytę powermetalowców z Londynu wyprodukował (w tym miks i mastering) Damien Rainaud w studiu Mix Unlimited w Los Angeles, w czym wsparli go Sam Totman i Herman Li, gitarzyści i współzałożyciele Dragonforce.



"Warp Speed Warriors" będzie pierwszym albumem formacji z udziałem Alicii Vigil, amerykańskiej basistki, a także modelki i aktorki, która po dwóch latach koncertowania w barwach Dragonforce, formalnie wstąpiła w szeregi zespołu w 2022 roku.



Wśród 10 przygotowanych kompozycji, na następcy płyty "Extreme Power Metal" (2019 r.) znajdziemy także zaskakującą, bonusową przeróbkę "Wildest Dreams (Taylor's Version)" Taylor Swift.



Dziewiąty album nominowanego niegdyś do nagrody Grammy Dragonforce ujrzy światło dzienne 15 marca 2024 roku nakładem austriackiej Napalm Records (m.in. cyfrowo, na CD i winylu oraz w formacie limitowanego boksu z dwupłytowym albumem w edycji CD).



Dragonforce wypuścili niedawno nowy singel "Power Of The Triforce". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Sprawdźcie także teledysk do wydanego w połowie września singla "Doomsday Party":

Clip Dragonforce Doomsday Party

Dragonforce - szczegóły albumu "Warp Speed Warriors" (tracklista):

1. "Astro Warrior Anthem"

2. "Power Of The Triforce"

3. "Kingdom Of Steel"

4. "Burning Heart"

5. "Space Marine Corp"

6. "Doomsday Party"

7. "Prelude To Darkness"

8. "The Killer Queen"

9. "Pixel Prison".