Draconian z nową płytą "Under A Godless Veil"

Pod koniec października nowym albumem przypomni o sobie szwedzka formacja Draconian.

Zespół Draconian szykuje nową płytę /materiały prasowe

"Under A Godless Veil", pierwsza od pięciu lat płyta gothic / death / doommetalowego kwintetu ze Szwecji będzie mieć swą premierę 30 października w barwach austriackiej Napalm Records.

Na basie zagrał gościnnie Daniel Änghede z m.in. postrockowego duetu ISON, który współtworzy z Heike Langhans, urodzoną w RPA wokalistką Draconian.

Autorką okładkowego zdjęcia jest rosyjska artystka Natalia Drepina.

Nowy longplay Draconian promuje już utwór "Lustrous Heart". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo DRACONIAN - Lustrous Heart (Official Lyric Video) | Napalm Records

Na płycie "Under A Godless Veil" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Sorrow Of Sophia"

2. "The Sacrificial Flame"

3. "Lustrous Heart"

4. "Sleepwalkers"

5. "Moon Over Sabaoth"

6. "Burial Fields"

7. "The Sethian"

8. "Claw Marks On The Throne"

9. "Night Visitor"

10. "Ascend Into Darkness"