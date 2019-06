Dr. Dre wskrzesi karierę Scotta Storcha i 50 Centa?

50 Cent zapowiedział powrót do studia wraz z producentem wielu hitów Scottem Storchem. Według rapera, to Dr. Dre namawiał obu twórców, aby nagrali kolejny przebój.

Scott Storch znów wróci na szczyt? /Patrick McMullan /Getty Images

"Wiele czasu minęło, ale wracam do studia ze Scottem Storchem. Dr. Dre stwierdził, że uwielbia to, co robię w telewizji, ale chce, abym znów nagrywał" - napisał na Instgramie 50 Cent.



Reklama

"Mój człowiek, weźmiemy świat szturmem" - skomentował zdjęcie producent.



W ostatnim czasie raper mocno skupił się na produkcji serialu "Power". Pod koniec sierpnia stacja Starz wyemituje jego szósty sezon.

50 Cent tak mocno poświęcił się innym dziedzinom życia, że zaniedbał karierę muzyczną. Ostatnia płyta gwiazdora - "Animal Ambition" - ukazała się w 2014 roku. W 2015 roku pojawił się jeszcze mixtape "The Kanan Tape" i od tego czasu fani nie doczekali się od niego nowego materiału.

Dowodem na podupadanie kariery rapera miał być fakt, że w 2015 roku złożył wiosek o bankructwo. Stało się to zaraz po przegranym procesie z byłą dziewczyną Ricka Rossa, Lastonią Leviston, której raper ma zapłacić siedem milionów dolarów za publikację jej sekstaśmy.

Podczas sądowej weryfikacji Curtis Jackson ujawnił, że jego majątek wcale nie opiewał na 155 milionów dolarów (tak szacował "Forbes") a na cztery miliony dolarów. Dodał również, że na potrzeby zdjęć na profilach społecznościowych wypożyczał biżuterię i samochody.

Sławni muzyczni bankruci 1 7 W maju 2018 roku Michał Wiśniewski oficjalnie ogłosił, że został bankrutem. "Dnia 11 maja 2018 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy ogłosił upadłość konsumencką Michała Wiśniewskiego. To ważne postanowienie kończy wyjątkowo trudny etap życia piosenkarza" - czytaliśmy w oficjalnym oświadczeniu. Wielomilionowy (nieoficjalnie mówiło się nawet o 30 milionach złotych) majątek Wiśniewskiego stopniał przez nietrafione inwestycje, imprezowy tryb życia i hazard. "Jestem tylko człowiekiem, ale jestem ułomny. Zrobiłem wiele błędów życiowych. Wielu oszustów i wyzyskiwaczy pod płaszczykiem przyjaciół pojawiło się na mojej drodze" - mówił w programie "Dzień Dobry TVN". Autor zdjęcia: Podlewski Źródło: AKPA 7

W ujawnionych nieco później dokumentach okazało się, że 50 Cent ma prawie 29 milionów dolarów długów, a zapożyczał się nawet u własnego dziadka.

Również Scott Storch nie może zaliczyć ostatnich lat do udanych. Producent wielkich hitów Christiny Aguilery, Dr. Dre i Justina Timberlake'a już kilkakrotnie sięgał finansowego dna.

W 2009 roku ogłosił bankructwo i udał się na kurację odwykową od narkotyków. Przyznał wówczas, że na kokainę w ciągu trzech lat wydał około 30 mln dolarów. Kolejny raz znany producent został bankrutem w 2015 roku (łącznie przepuścił 70 milionów dolarów).

W momencie składania wniosku o bankructwo gwiazdor posiadał majątek warty zaledwie 3,6 tysiąca dolarów.

Wideo 50 Cent, Dr. Dre, Mario, Terror Squad, Beyoncé - Still Storch

"Po kilku miesiącach wciągania kokainy, uznałem, że świetnym pomysłem jest mieć kilka nowych samochodów. Wymieniałem je co kilka tygodni. Latałem prywatnymi odrzutowcami, gdzie jeden przelot kosztował nawet 200 tysięcy dolarów" - opowiadał w dokumencie na temat swojej kariery.

Teraz Storch próbuje reaktywować swoją karierę, produkując utwory dla m.in. T.I., Fat Joe'a, Young Thuga, J.Cole'a i Post Malone'a.

Przypomnijmy, że 50 Cent i Storch mieli okazję współpracować już kilkanaście lat temu. To właśnie producent pomógł stworzyć jeden z największych hitów rapera "Candy Shop".