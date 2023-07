Dopelord: Sprawdź nowy utwór "Night Of The Witch"

Mowa o numerze "Night Of The Witch", który usłyszymy na "Songs For Satan", piątym longplayu Dopelord.

Nagrania pierwszej od trzech lat płyty zespołu rodem z Lublina odbyły się w warszawskich Santa Studio (ścieżki perkusji i basu) i Silent Scream Studio (gitary rytmiczne, klawisze, wokale) oraz Giorgio Mordo Studio (partie gitary prowadzącej pod okiem Bartosza Dobrego alias Barszczi Kanada). Rejestracją materiału oraz miksem i masteringiem zajął się Haldor Grunberg (Satanic Audio).

Album "Songs For Satan" trafi na rynek 6 października nakładem amerykańskiej Blues Funeral Recordings (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

Dodajmy, że w październiku Dopelord wyruszą w trasę po Europie, na której zagrają 17 koncertów odwiedzając m.in. Niemcy, Czechy, Szwecję, Danię, Niderlandy, Belgię, Francję i Szwajcarię.

Reklama

Nowego utworu "Night Of The Witch" Dopelord możecie posłuchać poniżej:

Wideo Night of the Witch

Dopelord - szczegóły albumu "Songs For Satan" (tracklista):

1. "Intro"

2. "Night Of The Witch"

3. "The Chosen One"

4. "One Billion Skulls"

5. "Evil Spell"

6. "Worms"

7. "Return To The Night Of The Witch".