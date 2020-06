Doniesienia o chorobie Cher. Z czym zmaga się piosenkarka?

Amerykański taboid donosi, że Cher zmaga się ze śmiertelną chorobą. Według ich informacji piosenkarka jest przykuta do łóżka.

Jak donosi amerykański tabloid "The Globe", Cher "puka do drzwi nieba".

W artykule czytamy, że piosenkarka musi walczyć o każdy oddech i nie może wstać z łóżka.



Podobno lekarze nie wiedzą, co jej dolega, a przyjaciele martwią się, że jej dni są policzone.

6 czerwca na Twitterze piosenkarki pojawiła się informacja, że jest bardzo chora i z tego powodu nie może wziąć udziału w protestach po śmierci George'a Floyda.

"To mnie zabija, że nie jestem na ulicy, protestując w tym kluczowym momencie w historii" - napisała.



Dzień później zamieściła kolejny post. "Mam siedem nowych leków. Ledwo nadążam" - pożaliła się. W kolejnym wpisie dodała, że obudziła się i nie mogła oddychać. Wyznała, że trafiła do szpitala z zapaleniem oskrzeli.

Piosenkarka przed laty zaraziła się wirusem Epsetina-Barra, w wyniku którego rozwinął się u niej syndrom chronicznego zmęczenia. "Ludzie cierpiący na chroniczne zmęczenie mogą zachować tę chorobę do końca życia" - twierdzą lekarze.



"Cher nie przegapiłaby marszów, gdyby mogła wstać. Wszyscy są przekonani, że leży na łożu śmierci" - miała powiedzieć tabloidowi osoba z bliskiego otoczenia wokalistki.



