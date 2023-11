Donatan to uznany polski muzyk, inżynier dźwięku i producent muzyczny (współpracował m.in. z takimi wykonawcami jak: PIH, Pezet, Małolat, Paluch czy Onar). Znany m.in. z głośnego albumu producenckiego, pt. "Równonoc", na którym połączył rap z muzyką słowiańską.

Reklama

Jest też osobą, która wypromowała Cleo. Producent i wokalistka nagrali wspólnie płytę "Hiper/Chimera" - album, który ukazał się 7 listopada 2014 roku, pokrył się dwukrotną platyną. Duet reprezentował również Polskę na konkursie Eurowizji w 2014 roku z piosenką "My Słowianie" ( zobacz! ).

Donatan prowokuje fanów. "Jaki opis byłby najlepszy?"

"Z okazji 10-lecia 'MY SŁOWIANIE', jeden z fanów podesłał adaptację słynnego zdjęcia promującego ten klasyczny kawałek" - napisał Donatan w poście. "Jaki opis byłby najlepszy do tej foty? Oczywiście oprócz loga z literką N" - dodał jednoznacznie. Taki dowcip nie powinien padać w sieci, szczególnie gdy mówimy o uznanym producencie. Mimo tego fani Donatana mają do zbliżone poczucie humoru do niego, ponieważ w komentarzach pojawiły się jedynie pojedyncze głosy zniesmaczenia. Reszta wypowiedzi przepełniona jest śmiechem, a wśród nich można znaleźć wiele rasistowskich słów.

Instagram Post Rozwiń

Patrząc na profile Donatana w mediach społecznościowych, roi się tam od podobnych, jawnie prowokujących postów. Chociażby w marcu b.r. producent chciał sprzedać cztery niepublikowane dotąd bity z albumu "Równonoc" za 200 tys. zł. Pełno jest tam również dwuznacznych sugestii, przechwalania się majątkiem bądź przesadne żarty z poważnych tematów.

Donatan i Cleo podczas konkursu Eurowizji. Duże rozczarowanie

Donatan i Cleo na Eurowizję do Kopenhagi w 2014 roku pojechali z przebojem "My Słowianie". Na scenie towarzyszyły im modelki: Ola Ciupa (robiła pranie) i Paula Tumala (ubijała masło).

Clip Donatan, Cleo My Słowianie

Polska awansowała do finału konkursu, gdzie ostatecznie zajęła 14. miejsce, co w tamtym czasie przyjęto jako rozczarowanie, gdyż "My Słowianie" w Polsce miało wtedy status hitu. Zwycięzcą Eurowizji została Conchita Wurst ( posłuchaj! ).

"Już wygraliśmy tak czy inaczej. Czemu? Jako jeden z dwóch krajów gramy kawałek w większości w ojczystym języku. Pokazujemy swoje stroje i nasz klimat. Na przekór wszystkim jesteśmy 'seksistowscy', bo pokazujemy nasze piękne kobiety. Tak jak mówiłem wielokrotnie, wyniki nie są istotne - ważne jest to, że Cleo świetnie reprezentuje Polskę i za to brawa dla niej" - komentował jeszcze przed finałem Donatan.

Wideo Donatan & Cleo - My Słowianie - We Are Slavic

"Swoją drogą dziwna sprawa, kiedy wychodzą nasze zdrowe dziewczyny, Europa oskarża nas o seksizm... A gdy na scenie pojawia się baba z brodą, wszystko jest OK" - pisał już po zakończeniu finału Donatan.

Takie słowa nie umknęły Stowarzyszeniu OGAE Polska, działającemu przy Eurowizji.

"Wyrażamy również żal z powodu niektórych wypowiedzi reprezentanta Polski na 59. Konkursie Piosenki Eurowizji. W 20-letniej historii udziału Polski w Konkursie nie zdarzyło się, by reprezentujący nasz kraj artysta wypowiadał się krytycznie lub niepochlebnie o jakimkolwiek innym reprezentancie" - można było przeczytać w oświadczeniu.