Don Vasyl powraca. Wystąpi na gali MMA-VIP

Nagranie, na którym Don Vasyl pojawił się w towarzystwie Marcina Najmana, szybko obiegło sieć. Na wideo muzyk zapowiada, że wystąpi na gali MMA-VIP.

Don Vasyl występuje na scenie od 12. roku życia

Don Vasyl na scenie występuje od 12. roku życia. Śpiewał m.in. w zespołach Heliosi, Roma, a od 1984 z własnymi, działającymi pod różnymi nazwami: Don Wasyl i Jego Roma, Don Wasyl i Jego Rodzina, Don Wasyl & Roma i Don Wasyl i Cygańskie Gwiazdy albo Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni.

Wychowywał się w Gorzowie Wielkopolskim u boku słynnej cygańskiej poetki Papuszy. Na stałe osiedlił się w Ciechocinku, gdzie mieszka w imponującej rezydencji.



Ostatnio głośno było o muzyku z powodu jego problemów finansowych. Kłopoty finansowe Vasyla pojawiły się, gdy na jaw wyszło, że przez lata nie rozliczał się z fiskusem - w jego imieniu miała się tym zająć firma prowadzona przez dwóch Polaków, którzy już nie żyją.



"Jeden był po studiach muzycznych, a drugi znanym reżyserem. Oni zawiązali mi ten zespół Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy. Okazało się, że nie płacili za to podatków. W końcu się dobrała się do mnie skarbówka. Miałem do zapłacenia ok. 400 tys. zł" - opowiadał piosenkarz. Przez lata dług narósł do kwoty ponad miliona zł.



Teraz w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać Don Vasyla i jego rodzinę w towarzystwie Marcina Najmana. To zapowiedź udziału muzyka w październikowej gali MMA-VIP. "Każdy może wszystko osiągnąć w życiu, a wiek to tylko liczba" - mówił Najman i dodał: "Debiut Don Vasyla na MMA-VIP już w październiku".

Internauci zaczęli zastanawiać się, czy Don Vasyl faktycznie wystąpi podczas gali. "O matko, nic więcej mi nie potrzeba", "Chcę to zobaczyć!", "Nie wierzę!", "Don Vasyl będzie się bił?!", "Gwiazda z Ciechocinka, tego właśnie brakowało" - komentowali.



Muzyk szybko jednak rozwiał wątpliwości. "To jest żart. Będę na gali, ale będę tam śpiewał" - powiedział w rozmowie z Plejadą.