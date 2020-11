Don Kasjo dissuje Marcina Najmana. Ten utwór podbija sieć

Don Kasjo zdecydował się w nowym utworze odnieść jeszcze raz do zamieszana na sobotniej walce FAME MMA 8, podczas której Marcin Najman został zdyskwalifikowany.

Diss na Marcina Najmana podbija sieć /TOMASZ RADZIK / SE /East News

Przypomnijmy, że podczas sobotniej gali FAME MMA 8 (21 listopada) Marcin Najman miał po raz ostatni stanąć na ringu. Jego przeciwnikiem był Don Kasjo - celebryta, youtuber i raper. Walka miała odbyć się na zasadach bokserskich.

Reklama

Najman jednak najpierw próbował przewrócić przeciwnika, a następnie go kopnął, za co został zdyskwalifikowany. Po walce doszło do awantury, a zawodników musieli rozdzielać ochroniarze.

Po walce Najman przyznał, że nie był w stanie się opanować, a wszystko z powodu oskarżeń, jakie Kasjo rzucał w jego stronę. Celebryta twierdził bowiem, że były bokser ma romans z Moniką Godlewską.

Teraz ponownie sprawę skomentował Kasjo, a zrobił to w nowym numerze "Najman wyp... (oświadczenie na temat walki)".

W ciągu dwóch dni numer zgarnął ponad 700 tys. wyświetleń na Youtube.