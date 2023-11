Dominik Dudek z "najgorszą świąteczną piosenką na świecie". W zanadrzu ma coś jeszcze!

Dominik Dudek to jeden z najbardziej twórczych artystów, którzy wygrali program "The Voice Of Poland". W ciągu zaledwie roku od zwycięstwa wydał 9 singli, w tym EP-kę i najnowszy maxi singiel "December Again", a to jeszcze nie koniec.

Zbliża się grudzień, a z nim święta. W radio już teraz można usłyszeć świąteczne piosenki, które w następnych tygodniach coraz bardziej będą dominować w naszych domach.

Dominik Dudek przypomina, że wkrótce święta. Wydał dwie premierowe kompozycje

Tymczasem Dominik Dudek prezentuje swój maxi singiel "December Again", który idealnie wpisuje się w świąteczny kanon. Oprócz tytułowej piosenki, jako B-side znajdziemy polskojęzyczny singiel "Najgorsza świąteczna piosenka na świecie". Dudek jest autorem słów oraz muzyki do obydwu kompozycji.

"December Again" to nostalgiczny utwór, który opowiada o tym, że warto mieć przy sobie ukochaną osobę, która będzie obok nas niezależnie od tego, co się się stanie. To opowieść o chęci wspólnego starzenia się i snucia planów.

"Piosenka December Again jest moja refleksją na temat ostatniego roku. Dochodzę do wniosku, że kiedy zbliża się grudzień i koniec roku, to najważniejsze jest mieć przy sobie ukochane osoby" - mówi o piosence autor.

Drugi kawałek o przewrotnym tytule "Najgorsza świąteczna piosenka na świecie" to kompletne przeciwieństwo pierwszego utworu. Energetyczny, rockowy kawałek, który zachęca do refleksji nad zbliżającymi się świętami.

Świąteczne single to jednak nie koniec premier od Dudka w 2023 roku. Artysta już teraz zapowiada, że przygotował dla swoich fanów dużą niespodziankę, którą już wkrótce zdradzi za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Ma być to projekt, który wielu zaskoczy!

Posłuchaj naszej rozmowy z Dominikiem Dudkiem zarejestrowanej przy okazji premiery mini albumu "Ja śnię":

Kim jest Dominik Dudek? Wygrał 13. edycję "The Voice of Poland"

Dominik Dudek to multiinstrumentalista, tekściarz oraz producent, którego utwory "Be Good" oraz "Idę" dotarły do TOP15 polskiego Airplay Chart. Rok 2023 okazał się dla niego przełomowy - po wygranej w "The Voice of Poland" rozpoczął solową karierę, koncertując na największych scenach w Polsce m.in. na PGE Narodowym.

Dudek nie zwalnia tempa i już w 2024 podzieli się ze swoimi słuchaczami swoim debiutanckim albumem.

