Dom Violetty Villas popada w ruinę. Rodzina komentuje przykrą sytuację

"Wyroki, które zapadły, są nieadekwatne do tego, co tam się wyprawiało i jakich czynów dopuściła się opiekunka. Ale w sądzie wszystko musi być udowodnione od a do z. Mój mąż był oskarżycielem posiłkowym, więc nie było prosto zgromadzić dowody. Opiekunka została skazana za nieudzielenie pomocy, ale także, o czym się nie mówi, za izolowanie Violetty od rodziny i przyjaciół oraz ogromny na nią wpływ psychiczny. Violetta była całkowicie przez nią ubezwłasnowolniona" - komentowała w rozmowie z Plejadą Małgorzata Gospodarek , synowa artystki.

"Gmina nie wykazała się żadną chęcią, by zrealizować taki projekt. Nie podjęto z moim mężem żadnych sensownych działań, stworzono za to własny pseudodom pamięci, który funkcjonuje na dziwnych warunkach i jest nie do końca zgodny z faktami" - mówi dla Plejady Małgorzata Gospodarek. "Mój mąż przejął go kilka lat po śmierci mamy. Przez wiele lat zawiadywała nim opiekunka, która została skazana dwoma wyrokami. Potrzebne są naprawdę duże pieniądze, by go odremontować, a my ich nie mamy. Mieszkamy w Warszawie, 550 km od Lewina Kłodzkiego, jesteśmy starszymi ludźmi na emeryturze. Dom stoi i niszczeje. Cierpimy więc strasznie, że nie można go zwiedzać, że jest zamknięty na kłódkę i nie nadaje się do niczego" - dodaje.