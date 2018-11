Dom Demi Lovato czeka na kupców. Brakuje chętnych

Dziewięć milionów dolarów - tyle musi wydać potencjalny nabywca luksusowego domu Demi Lovato, który wokalistka wystawiła na sprzedaż niedługo po tym, jak trafiła do kliniki odwykowej.

Demi Lovato próbuje sprzedać dom /Sipa USA / East News

Demi Lovato dom na Hollywood Hills kupiła w 2016 roku za 8,3 miliona dolarów. Teraz próbuje sprzedać go za sumę dziewięciu milionów. Początkowo willa kosztowała 9,5 miliona, jednak cenę obniżono z powodu braku chętnych.

Tych odstraszać miały remonty, jakie przeprowadzono na terenie posiadłości. Serwis TMZ.com donosił, że wokalistka zamieniła garaż w pokój bezpieczeństwa i garderobę. Problematyczny okazuje się też fakt, że ogrodzenie domu znajduje się już poza terenem działki (Lovato zajmuje w ten sposób teren miasta). Potencjalnych nabywców odstraszać ma również fakt, że w 2017 roku informowano, że budynek jest zagrożony w związku z osuwaniem się gruntu w tej okolicy. Dopiero po kilku miesiącach Departament Los Angeles uznał, że sytuacja jest unormowana.



W samej willi rozmieszczonej na 516 metrach kwadratowych znajdują się m.in. cztery sypialnie, sześć łazienek, kuchnia z marmurowymi blatami oraz poziom klubowy, gdzie umieszczony został bar, specjalny taras i sala multimedialna.



Posiadłość Demi Lovato wytawiona na sprzedaż 1 12 Posiadłość Demi Lovato została wystawiona na sprzedaż Autor zdjęcia: IMP Features Źródło: East News 12

Dom na sprzedaż wystawiony został ponad miesiąc po tym, jak Demi Lovato została znaleziona w nim nieprzytomna po przedawkowaniu fentanylu. Z tego powodu 26-letnia gwiazda 10 dni spędziła w szpitalu, a następnie rozpoczęła terapię.

Obecnie Lovato powoli wraca do zdrowia. Według najnowszych doniesień wokalistka jest teraz na etapie przejściowym - cztery dni spędza w swojej posiadłości, a trzy w specjalnym domu odwykowym.

Demi Lovato jest trzeźwa od 90 dni. O stanie wokalistki opowiedziała jej mama

Gdy wokalistka przebywała na odwyku, jej dom stał się jednym z celów włamywaczy, którzy grasowali w tamtym rejonie. Policja udaremniła jednak ich plany.

W październiku informowano, że zainteresowani kupnem domu byli Justin Bieber i Hailey Baldwin, jednak menedżment Kanadyjczyka nie skomentował tych doniesień.