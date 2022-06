"Kocham wszystkie dzieci. Żadne dziecko nigdy nie powinno cierpieć. Jestem gotowa zrobić, co tylko mogę, by jak najwięcej z nich było zdrowych i bezpiecznych" - zadeklarowała Dolly Parton ( posłuchaj! ) w komunikacie prasowym wydanym przez Uniwersytet Vanderbilta.

Piosenkarka i aktorka, która od 56 lat jest żoną biznesmena Carla Deana, nie doczekała się własnych dzieci, choć, jak nieraz mówiła w wywiadach, chcieli je mieć i starali się o nie. Być może w realizacji tego marzenia przeszkodziła jej endometrioza, z którą się zmagała. Z drugiej strony, jak zaznacza, gdyby została matką, porzuciłaby karierę i w pełni poświęciła się rodzinie.

Poza tym, to, że nie ma własnych dzieci, daje jej więcej przestrzeni do tego, by pomagać innym dzieciom. Jej flagowym projektem jest Imagination Library, Biblioteka Wyobraźni - projekt w ramach którego od 1995 r. do dzieci wysyłane są darmowe książki. W programie zarejestrowanych jest prawie 1,9 miliona dzieci, a książek rozdano ponad 163 miliony.

Teraz Parton kolejny raz wykazała się szczodrością. Przekazała milion dolarów Wydziałowi Dziecięcych Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Vanderbilta. Darowizna pomoże w kontynuowaniu badań, których celem jest zrozumienie, w jaki sposób wirusy i bakterie powodują choroby, zgłębienie problemu oporności na antybiotyki, a także diagnozowanie i leczenie infekcji u dzieci z chorobą nowotworową.

"Jesteśmy głęboko zaszczyceni wkładem Dolly w naszą misję badawczą. Od ponad 40 lat nasz oddział jest krajowym i międzynarodowym liderem w badaniach nad diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem zagrażającym życiu infekcjom, a ten dar przyspieszy naszą pracę i wesprze nowe pomysły" - powiedział dr Mark Denison, profesor pediatrii i dyrektor Oddziału Dziecięcych Chorób Zakaźnych.