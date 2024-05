Dolly Parton napisała "I Will Always Love You" w 1973 roku jako hołd dla swojego mentora, Portera Wagonera. Przed oficjalnym wydaniem piosenki zainteresował się nią Elvis Presley. Parton wyznała, że nie udało się dojść do porozumienia z menedżerem Presleya, który domagał się połowy praw autorskich do utworu. "To złamało mi serce. Przepłakałam całą noc" - wspomina Parton. "Musiałam chronić swoje prawa autorskie. Moje piosenki są jak moje dzieci".

Reklama

Niezapomniana wersja Whitney Houston

Chociaż Elvis nigdy nie nagrał "I Will Always Love You", kompozycja zajmowała ważne miejsce w jego sercu. Parton wspomina, że Priscilla Presley opowiedziała jej, jak Elvis śpiewał tę piosenkę po ich rozwodzie. W latach późniejszych, Kevin Costner zaproponował, by Whitney Houston zaśpiewała "I Will Always Love You" do filmu "Bodyguard". Wersja Houston stała się ogromnym hitem, dominując listy przebojów przez wiele tygodni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dolly Parton, Eminem, Lionel Richie wybrani do Rock Hall of Fame © 2022 Associated Press

Sukces wersji Whitney Houston przyniósł Parton znaczne zyski. "Kiedy ukazała się wersja Whitney, zarobiłam tyle pieniędzy, że mogłabym kupić Graceland" - stwierdziła Parton w 2006 roku. 75-letnia piosenkarka country przewiduje, że "I Will Always Love You" zostanie zagrane na jej pogrzebie, podobnie jak to miało miejsce podczas ostatniego pożegnania Whitney Houston.

Zobacz też:

Wyglądała jak Conchita Wurst. Po tym występie jurorzy "Mam talent" zaniemówili

Ze swoim ukochanym Dolly Parton jest od ponad 60 lat. Wyszło na jaw, dlaczego unika mediów

Vixen rozstał się z wokalistką. "Zespół obrał inny kierunek"