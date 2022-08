"Nie lubię mieć włosów. Zawsze tak miałam" - tłumaczyła swoim obserwatorom. Włosy szczególnie uprzykrzały jej życie podczas treningów. A gdy chodziła na siłownię w peruce, ta ześlizgiwała jej się z głowy. Zamiast więc skupiać się na ćwiczeniach, przejmowała się tym, jak wygląda.

Doja Cat ogoliła głowę i brwi. "Nie lubię mieć włosów"

"Nie mogę uwierzyć w to, jak długo zajęło mi, by powiedzieć sobie: 'Ogól tę cholerną głowę'" - westchnęła. Gwiazda przyznaje, że w nowej odsłonie czuje się znacznie lepiej. Z odmienioną fryzurą dołączyła do innych muzycznych ikon, które są obcięte na "zapałkę", jak Sinead O'Connor czy Skin ze Skunk Anansie.

Doja Cat kilka tygodni wcześniej była bohaterką innej kontrowersji w mediach społecznościowych. Napisała do aktora ze "Stranger Things", 17-letniego Noah Schnappa, odtwórcy roli Williego, z prośbą, by ten pomógł jej nawiązać kontakt z Josephem Quinnem, inną z gwiazd tego serialu. Niespodziewanie, zdjęcia z tej korespondencji Noah opublikował na swoim TikToku, co zdenerwowało wokalistkę. Raperka skrytykowała go za to w relacji na Instagramie.

I choć trudno odmówić jej racji, że oburzyło ją postępowanie nastolatka, to jednak ten konflikt odbił się na statystykach jej profilu - straciła kilkaset tysięcy obserwatorów.

