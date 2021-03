Doja Cat z nowym singlem. Zobacz gorący teledysk "Streets"

Do sieci trafił nowy singel Dojy Cat pt. "Streets". Utwór doczekał się też teledysku, który w ciągu doby obejrzano prawie 7,5 miliona razy.

Doja Cat pokazała nowy teledysk /Ethan Miller /Getty Images

"Streets" ( sprawdź! ) to siódmy singel promujący drugi album Dojy Cat "Hot Pink", który ukazał się pod koniec 2019 roku.

Nowy teledysk, w którym widzimy raperkę w kilku rolach, wyreżyserował Christian Breslauer. W klipie pojawia się też nawiązanie do TikTokowego challengu, który powstał w związku właśnie z tym utworem - #silhouettechallenge.

Doja Cat będzie jedną z gwiazd, które wystąpią na gali Grammy, która odbędzie się 14 marca. Raperka nominowana jest też w kategoriach najlepszy nowy artysta, nagranie roku i najlepsze wykonanie pop.



Kim jest Doja Cat?

Popularność Doji Cat zaczęła się od utworu "Mooo!" ( zobacz klip! ), który stał się hitem sieci. Numer znalazł się na debiutanckiej płycie artystki "Amala". Drugi album wschodzącej gwiazdy - "Hot Pink"- trafił do sprzedaży w listopadzie 2019 roku.

Raperka z remiksem utworu "Say So", do którego zaprosiła Nicki Minaj, trafiła w maju na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100.

W ostatnich miesiącach Doja współpracowała m.in. z Saweetie, Bebe Rexhą, Megan Thee Stallion i Arianą Grande.



