Doja Cat przedstawia singel "Kiss Me More". Tak promuje album "Planet Her"

Sensacyjna światowa gwiazda, twórczyni przebojów "Say So" i "Streets" - Doja Cat - ujawniła pierwszy element jest nowego albumu "Planet HER".

Doja Cat przygotowuje nowy album /Kevin Mazur /Getty Images

"Kiss Me More" z gościnnym udziałem SZA to pierwszy singiel z wyczekiwanego następcy płyty "Hot Pink", napisany przez Doję Cat, SZA, Yet Bears, Rogéta Chahayeda, tizhimself oraz Cartera Langa i wyprodukowany przez Yeti Beats.



Teledysk do singla wyreżyserował Warren Fu (The Weeknd, Kehlani) - klip pozwala zajrzeć w zupełnie nowy świat stworzony przez Doję. Premiera albumu "Planet Her" planowana jest na tegoroczne lato.

W ubiegłym miesiącu Doja Cat wystąpiła podczas Grammy, wydała także teledysk do jej viralowego hitu "Streets", który został wyreżyserowany przez Christiana Breslauera i w którym wystąpił aktor i model Kofi Siroboe.



Urodzona i wychowana w Los Angeles Doja Cat swój pierwszy utwór umieściła na SoundCloudzie w 2013 roku, w wieku 16 lat. Pasję do muzyki rozwijała w dzieciństwie, grając na pianinie, tańcząc i słuchając utworów takich artystów jak Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj czy Drake.

Po podpisaniu kontraktu z RCA w 2014 roku, artystka wypuściła pierwszą EP-kę "Purrr!", a 4 lata później debiutancki album "Amala", lecz to wydane w sierpniu "Mooo!" pozwoliło jej trafić do mainstreamu.

Doja Cat podczas swojej kariery współpracowała z takimi artystami jak Chance The Rapper, Katy Perry, Chris Brown oraz J.Cole. W 2019 roku Doja Cat wydała swój drugi album "Hot Pink", który spotkał się z uznaniem krytyki i słuchaczy. "Hot Pink" zawiera single "Juicy", "Say So" oraz "Streets".

Singel "Say So" dotarł do pierwszego miejsca Billboardu i wyniósł Doję do światowej sławy. W 2020 roku Doja Cat zdobyła statuetkę MTV VMA dla najlepszego nowego artysty, a także nagrody MTV EMA i AMA. Zdobyła także trzy nominacje do Grammy.