Doda zawiesza karierę i zaprasza na ostatnie koncerty

Doda potwierdziła na swoim Facebooku, że po ostatnich marcowych koncertach, robi sobie przerwę od muzyki. Co planuje w najbliższym czasie popularna wokalistka?

Doda potwierdza informacje o zawieszeniu kariery /Artur Zawadzki / Reporter

Przypomnijmy, że Doda o swoich planach powiedziała w lutym magazynowi "Party".

"Zawieszam karierę! Pierwszy raz od 20 lat nie wyjadę w sezonie w trasę koncertową. Długo czekałam, by się w końcu na to odważyć. W końcu poczułam, że nie ulegnę żadnej presji, nawet swojej wewnętrznej. Chcę podróżować, odpocząć, zająć się produkcją filmów i zatęsknić. Pracuję od 13. roku życia, a koncertuję non stop od 20 lat - stwierdziła.

Teraz wokalistka oficjalnie potwierdziła swoją decyzję na Facebooku.

"Kochani, marzec to ostatni miesiąc moich koncertów przed przerwą w karierze. Kiedy wrócę, nie wiem, ale wiem jedno... marzec zapowiada się wspaniale i nie może Was zabraknąć, bo chce zapamiętać te chwile na kolejne długie miesiące bez scen. Już tęsknie!" - napisała.



Ostatnie koncerty Dody odbędą się w Łodzi (8 marca), Szczecinie (16 marca), Poznaniu (18 marca) i Oleśnicy (28 marca).

Wokalistka w ramach trasy z orkiestrą promuje swoją ostatnią płytę "Dorota", która ukazała się na początku 2019 roku.

W najbliższym czasie gwiazda chce skupić się na produkcji filmowej. Po trasie koncertowej Doda z mężem Emilem Stępniem wyjedzie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na plan filmu "Dziewczyny z Dubaju", którego Doda jest producentką.

Reżyserią filmu zajmie się Maria Sadowska, która w swoim dorobku ma m.in. pracę przy filmie Piotra Woźniaka-Staraka "Sztuka kochania".

Scenariusz do filmu jest już gotowy. Jego autorką jest Mitja Okorn, która znana jest z takich produkcji jak "Listy do M." czy "Planeta Singli".

"Dziewczyny z Dubaju" to oparta na faktach książka Piotra Krysiaka o bohaterkach "afery dubajskiej" z 2015 roku. To historia o zorganizowanej prostytucji Polek z arabskimi klientami. Autor opisuje, w jaki sposób gwiazdy show-biznesu były werbowane i jak wyglądała ich praca. Opowieść oparta jest w dużej mierze na dokumentacji sądowej.