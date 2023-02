Doda staje w obronie Antoniego Królikowskiego. "Jeśli wytrzyma, to będę w szoku"

Gwiazda polskiej estrady postanowiła skomentować sprawę Antoniego Królikowskiego, po tym, jak okazało się, że prowadził samochód pod wpływem środków odurzających. Doda stwierdziła, że martwi się, iż lawina negatywnych zdarzeń wokół niego może doprowadzić go do targnięcia się na swoje życie. Dlatego apeluje, by nie znęcać się nad Królikowskim, bo i tak poniesie on karę.

Antoni Królikowski w sobotę 18 lutego został zatrzymany /Pawel Wodzynski/East News; VIPHOTO/East News /East News