Doda nie może narzekać na brak pracy. Niedawno zakończyła trasę koncertową, jednak w jej muzycznej karierze w dalszym ciągu dużo się dzieje. Artystka m.in. wystąpi podczas nadchodzącego Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. Jej wykon będzie można obejrzeć już 24 maja. Dodatkowo gwiazda zapowiedziała właśnie pewną niespodziankę dla fanów, która ujrzy światło dzienne jeszcze przed festiwalem.

Doda podzieliła się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych informacją na temat nadchodzącej premiery teledysku. Klip do piosenki "Nie żałuję" pojawi się już 20 maja. Jest to utwór, znajdujący się na reedycji płyty "Aquaria", stworzony we współpracy ze Smolastym. Doda nie pierwszy raz połączyła swoje siły z tym muzykiem. "Nie żałuję" ma być bowiem sequelem do ich poprzedniego duetu "Nim zajdzie słońce".

Wielki hit Dody i Smolastego

"Nim zajdzie słońce", nagrane przez Dodę i Smolastego, w bardzo krótkim czasie stało się jedną z popularniejszych współczesnych polskich piosenek o miłości. Klip, który wspólnie nakręcili osiągnął już ponad 81 milionów odtworzeń w serwisie YouTube. Piosenka okazała się niesamowitym sukcesem. Wokaliści postanowili więc nagrać kontynuację tej historii, która ukaże się oczom fanów już za kilka dni.

Doda cieszy się na premierę wraz z fanami

"Nie mogę uwierzyć, że za parę dni premiera nowego klipu" - napisała Doda na swoim Instagramie, podkreślając, jak bardzo cieszy się na nowości. Nie tylko ona nie może doczekać się nadchodzącego teledysku. Fani tłumnie skomentowali jej post, zdradzając, że również nie mogą się doczekać. "Czekam z niecierpliwością!!! Jak zawsze będzie to totalny sztos, tak czuję", "Nawet nie wiesz, jak jesteśmy podekscytowani", "Czekamy, to będzie petarda" - napisali słuchacze.

Czy usłyszymy "Nie żałuję" podczas Sopot Hit Festiwalu?

Czy Doda wykona "Nie żałuję" wraz ze Smolastym na scenie Polsat Hit Festiwalu? Wydarzenie odbędzie się chwilę po premierze klipu, więc fani mogą mieć duże nadzieje. Artystka lubi zaskakiwać swoich słuchaczy, więc z pewnością i tym razem przygotuje na swój koncert coś specjalnego.