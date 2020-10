Doda na pokładzie luksusowego jachtu narzeka, że czuje się, jak w więzieniu

Gwiazda, na potrzeby produkowanego przez siebie filmu "Dziewczyny z Dubaju", wynajęła luksusowy jacht w Monako. Po pewnym czasie doszła do wniosku, że taki pływający pałac jest nie dla niej, bo czuje się w nim odcięta od prawdziwego życia.

"Spędzam już kolejny dzień na jachcie wartym 45 mln euro, z obsługą 24 h jak w 5 gwiazdkowym hotelu. Poznałam wszystkie patenty na oszukanie choroby morskiej i gdy w przyszłości będę miliarderką (owszem-zamierzam) to nie chciałabym tak żyć" - Doda pisze na wstępnie instagramowego postu, okraszonego jej zdjęciem na pokładzie jachtu pływającego u wybrzeży Monte Carlo.

"Wiem, że bogaci ludzie to kochają, ale dla mnie to pływające luksusowe więzienie. Bańka mydlana, w której człowiek zamyka się na własne życie. Odseparowując się tym samym od tego, co najważniejsze: ludzi, przygód, nowych doświadczeń, pasji i zwykłego życia, które daje emocje, a to one są paliwem i solą życia. Przy całym moim uwielbieniu do samotności i niechęci do tłumów, moja wolna, dzika i artystyczna dusza zaczęłaby tu więdnąć mimo bezmiaru wód dookoła. Bogaty jesteś wtedy, gdy posiadasz coś, czego nie można kupić za pieniądze" - stwierdza wokalistka.

Fani wychwalają Dodę za mądre słowa. Jeden z nich podsuwa jej jeszcze pewną radę: "Polecam wsiąść na pokład żaglowca jako członek załogi. Szopena, Daru Młodzieży, wszystko jedno. Tam dopiero człowiek poznaje siebie samego, zwłaszcza jak jest sztorm". Tak Doda odpowiedziała insternaucie: "Całe moje życie to sztorm".

Jacht, na którym kręcony jest film "Dziewczyny z Dubaju" ma takie udogodnienia jak jacuzzi, siłownia, a nawet lądowisko dla helikopterów. Na tej łodzi nagrywany był wcześniej film "Zabójczy rejs" z Jennifer Aniston i Adamem Sandlerem.

Zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju" zakończyły się w tym tygodniu. Premiera produkcji planowana jest na 22 stycznia 2021 roku. Film opowiada o polskich modelkach i celebrytkach, które pracują dla arabskich szejków jako damy do towarzystwa.

W rolach głównych wystąpią Paulina Gałązka, Katarzyna Figura, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski. Film wyreżyserowała Maria Sadowska. Producentami obrazu są Doda oraz jej mąż Emil Stępień.