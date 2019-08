Doda komentuje tęczową kreację z Disco pod Gwiazdami w Białymstoku: Nie będę chować się jak tchórz

Nie milkną echa głośnego występu Dody podczas pokazywanej przez Polsat imprezy Disco pod Gwiazdami w Białymstoku.

Tęczowa Doda w Białymstoku /VIPHOTO / East News

Przypomnijmy, że 3 sierpnia telewizja Polsat transmitowała pierwszy dzień koncertu Disco Pod Gwiazdami. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy była "miłość".

Wideo Disco pod Gwiazdami - Dzień 1 - Doda - Odkryjemy miłość nieznaną (Alicja Majewska)

Reklama

Na scenie pojawili się: Maryla Rodowicz, Urszula, Mezo oraz Ewa Jach. Największą uwagę widzów oraz mediów skupiła jednak Doda. Wokalistka postanowiła po raz kolejny otwarcie zaprezentować swoje wsparcie dla środowisk LGBTQ.

Doda zaśpiewała piosenkę "Odkryjemy miłość nieznaną" Alicji Majewskiej. Z kolei zapowiadając swój utwór "Dwie bajki" apelowała ze sceny: "Miłość uwalnia w ludziach anioły, nienawiść demony! Łączmy się wszyscy! Wspierajmy się!".



Odnosiła się do zdarzeń sprzed dwóch tygodni, kiedy to Marsz Równości w stolicy Podlasia został zaatakowany przez kontrmanifestację środowisk kibicowskich i narodowych.



Tęczowa Doda na koncercie Disco Pod Gwiazdami w Białymstoku (3 sierpnia 2019 r.) 1 / 7 Doda była jedną z gwiazd polsatowskiego koncertu w Białymstoku. Jednak w relacjach medialnych można przeczytać głównie o jednej z jej kreacji, która odniosła się do ostatnich wydarzeń w Polsce. Źródło: East News udostępnij

Teraz na swoim Instagramie postanowiła skomentować burzę wokół swojej tęczowej kreacji.



"Jako artystka APOLITYCZNA nigdy nie byłam i nie będę maskotką w rękach żadnej partii. Jestem lojalna wobec swej natury niezależnie od kosztów - tego uczę swoich fanów i siebie. Dlatego w obecnej sytuacji nie będę chować się jak tchórz do strefy komfortu, tylko chce wspierać moich przyjaciół, z którymi się wychowałam, z którymi się koleguję do dziś, którzy są częścią mojego życia, którzy są moimi fanami również. Nie odwrócę się od nich tylko dlatego bo mogłabym na tym stracić. Nie mogłabym sobie spojrzeć za to w oczy. I tym się mierzy charakter człowieka. Polityka ludzi dzieli, muzyka niech łączy‼️ Większe jaja są przyjemne - polecam" - napisała Doda.