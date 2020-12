Doda i "Dziewczyny z Dubaju". Ujawniła, ile zażyczył sobie Norbi za "Kobiety są gorące"

Podczas transmisji live na Instagramie Doda ujawniła kulisy pracy nad produkowanym przez siebie filmem "Dziewczyny z Dubaju".

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, premiera produkcji planowana jest na 22 stycznia 2021 roku. Film "Dziewczyny z Dubaju" opowiada o polskich modelkach i celebrytkach, które pracują dla arabskich szejków jako damy do towarzystwa.

Przypomnijmy, że "Dziewczyny z Dubaju" to oparta na faktach książka Piotra Krysiaka o bohaterkach "afery dubajskiej" z 2015 roku. Autor opisuje, w jaki sposób gwiazdy show-biznesu były werbowane i jak wyglądała ich praca. Opowieść oparta jest w dużej mierze na dokumentacji sądowej.

Film wyreżyserowała Maria Sadowska. Producentami obrazu są Doda oraz jej mąż Emil Stępień.

Scenariusz napisał pracujący w Polsce słoweński reżyser Mitja Okorn, znany z takich produkcji jak "Listy do M.", "Planeta singli" i serial "39 i pół".



W rolach głównych wystąpią Paulina Gałązka, Katarzyna Figura, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski oraz Włosi Giulio Berruti, Luca Molinari i urodzony w Danii (wychował się i mieszka w Italii) Andrea Preti.

Prace nad filmem "Dziewczyny z Dubaju" weszły w decydującą fazę. Pozostało jeszcze dopracowanie muzyki. Doda właśnie ujawniła, że wybrała kilka przebojów z dekady 2000-2010 (mniej więcej w tym czasie dzieje się akcja filmu), które chciała użyć w filmie.

"A propos muzyki do mojego filmu, powiem wiem, jak pazerność gubi. (...) Chciałam użyć największych hitów z tego czasu, żeby muzyka naprowadzała, jakie to były czasy. Znalazłam mega hity światowe. Zadzwoniliśmy do 50 Centa, dostaliśmy prawa do wykorzystania muzyki za 15 tys. dolarów. Natomiast w pewnym momencie ktoś wpadł na pomysł, żeby może wziąć też 'Kobiety są gorące'. Zadzwoniliśmy do Norbiego. Norbi krzyknął nam 80 tys. zł. Mówię więc: 'Stary, to już wolę wziąć dwóch 50 Centów i mieć z jednego dolara'. Czujecie to? Tak że tak to właśnie wygląda..." - opowiedziała Doda na Instagramie.

Do jej słów nie odniósł się Norbi. Wspomniany utwór "Kobiety są gorące" z debiutanckiej płyty "Samertajm" (1997) pozostaje jego największym przebojem. Za to wydawnictwo wokalista zgarnął Fryderyka w kategorii album roku - dance & techno.