Ed Sheeran to brytyjski muzyk, wokalista ( posłuchaj! ), autor tekstów oraz producent.

Brytyjczyk na koncie ma dwa studyjne albumy. Zadebiutował w 2011 roku krążkiem zatytułowanym "+" (Plus). Jego następcami były płyty o tytułach "x" (Multiply), "÷" (Divide), "=" (Equals), tworzące tzw. matematyczną serię.

5 maja ukaże się kolejny album Brytyjczyka, pt. "-" (Subtract).

Jay-Z miał wystąpić w "Shape of you"? Ed Sheeran wspomina odmowę

Nim jednak usłyszymy nowy album Sheerana, brytyjski muzyk podzielił się anegdotą, dotyczącą jego przeboju, pt. "Shape of you". Okazuje się, że wokalista chciał zaprosić do utworu Jaya-Z.

"Byliśmy w kontakcie. Wysłałem Jayowi-Z piosenkę, a on odpowiedział: 'Nie sądzę, żeby ta piosenka potrzebowała rapowej zwrotki'. Prawdopodobnie miał rację. Ma bardzo, bardzo dobre ucho. Jay-Z zazwyczaj wszystko robi dobrze. To była bardzo uprzejma odmowa" - Ed Sheeran wyjawił na łamach magazynu "Rolling Stone" ciekawostkę dotycząc kulis powstania piosenki.

Jay-Z miał wtedy za sobą kilka bardzo udanych kooperacji z innymi artystami. Wystarczy wymienić kawałek "Crazy in love" nagrany z jego przyszłą żoną, Beyonce oraz "Numb/Encore" z Linkin Park.

Nawet bez wersów wyrapowanych przez Jaya-Z, piosenka "Shape of you", która znalazła się na trzecim studyjnym albumie Sheerana "÷" (czyt. Divide), odniosła spektakularny sukces. Wydany w styczniu 2017 r. singiel stał się hitem numer jeden w 34 krajach na całym świecie. Teledysk ma na YouTubie 5,9 mld wyświetleń, a na Spotify "Shape of you" stał się pierwszą kompozycją odsłuchaną 3 miliardy razy.

Clip Ed Sheeran Shape of You

Z powodu "Shape of you" Sheeran przeżył też trochę stresu. Niejaki Sami Switch (w rzeczywistości Sami Chokri) twierdził, że refren przeboju Sheerana łudząco przypomina jego własny utwór "O Why" z 2015 roku. By oczyścić swoje imię, Sheeran zawnioskował o wszczęcie sprawy sądowej. Rok temu Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że sporny utwór nie jest plagiatem.