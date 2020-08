Do sieci trafił zwiastun filmu o Ozzym Osbournie. Kiedy premiera?

Powstanie film o liderze Black Sabbath, Ozzym Osbournie. Do sieci trafił pierwszy zwiastun.

Powstanie film o wokaliście Black Sabbath, Ozzym Osbournie /Karol Makurat / Reporter

W ostatnim czasie wokalista Black Sabbath zmagał się z kilkoma dolegliwościami.

W styczniu 2019 r. zdiagnozowano u niego grypę - wówczas 70-letni gwiazdor odwołał europejskie koncerty w ramach trasy "No More Tours 2".

Stan rockmana na tyle się pogorszył, że trafił do szpitala, gdyż okazało się, że ma zapalenie oskrzeli. Musiał anulować także występy w Australii, Japonii i Nowej Zelandii. Po późniejszym upadku w domu zrezygnował też z zaplanowanej trasy po Ameryce Północnej i Europie.

Pod koniec stycznia 2020 roku Ozzy Osbourne potwierdził, że zmaga się z nieuleczalną chorobą Parkinsona. "Jest tak wiele różnych rodzajów choroby Parkinsona; nie jest to wyrok śmierci, ale wpływa na pewne nerwy w twoim ciele. I jest tak - jakbyś miał dobry dzień, a potem naprawdę zły dzień" - opowiadała Sharon Osbourne, żona i menedżerka wokalisty.

Powstaje film dokumentalny o wokaliście. Ma nosić tytuł ''Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne'' i skupi się na młodości Ozzy'ego. Będzie oparty na wypowiedziach takich postaci jak: Rob Zombie, Marilyn Manson czy Post Malone.



Premiera planowana jest na 7 września 2020. Teraz można zobaczyć pierwszy zwiastun filmu.