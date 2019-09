Dlaczego zmarła Felicite Tomlinson? Szokujące ustalenia na temat śmierci siostry Louisa Tomlinsona

Pół roku po nagłej nagłej śmierci Felicite Tomlison, 18-letniej siostry brytyjskiego wokalisty Louisa Tomlinsona, ujawniono szokujące informacje o przyczynach zgonu. Wcześniej podawano, że nastolatka zmarła na atak serca.

Felicite Tomlinson miała 18 lat /Tony Clark / SplashNews.com / East News

Felicite Tomlinson zmarła 13 marca w swoim domu w Londynie. Gdy nastoletnia projektantka mody upadła, wezwano do niej pomoc, jednak przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon.

Przedstawiciel rodziny podkreślali, że znana jako Fizzy siostra Louisa Tomlinsona nie miała wcześniej problemów z sercem i cieszyła się dobrym zdrowiem. Na początku roku odstawiła alkohol i papierosy.

Pół roku po śmierci nastolatki ujawniono raport koronera, z którego wynika, że prawdziwą przyczyną śmierci było przedawkowanie narkotyków. W rzeczywistości nieco inaczej wyglądały też ostatnie godziny Felicite.

Pogotowie wezwała szkolna przyjaciółka dziewczyny - Zainab Mohammed, która znalazła ją nieprzytomną w łóżku. "Daily Mirror" podał, że dzień przed śmiercią dziewczyny zażywały kokainę. Gdy Zainab poszła spać, Tomlinson wzięła kolejną dawkę, doprawiając to lekami. Mieszanka składająca się leku psychotropowego, silnego opioidu Oksykodonu oraz kokainy.

Przesłuchiwana przez koronera koleżanka 18-latki przyznała także, że nie od razu zadzwoniła po pogotowie. Początkowo skontaktowała się ze znajomym, by zapytać, co ma zrobić. Dopiero ten kazał jej wezwać karetkę.

"Wiedziała, że nie chce rzucić narkotyków i że one mogą ją zabić" - mówi dr Paul Eulinger z biura koronera o Felicite Tomlinson.

Siostra Louisa Tomlinsona wpadła w nałóg pod koniec 2016 r., gdy ich 43-letnia matka Johannah Deakin zmarła na białaczkę. Znany z grupy One Direction wokalista wielokrotnie próbował pomóc siostrze, wysyłając ją na odwyk - jeszcze pod koniec 2018 r. Fizzy przebywała w szpitalu w Egipcie.



Tuż przed śmiercią Felicite Louis Tomlinson opublikował piosenkę "Two of Us", dedykowaną pamięci zmarłej matki.

