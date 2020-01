Dlaczego Rihanna i Hassan Jameel się rozstali? "Życzliwi" ujawnili prawdę

Na początku roku Rihanna i saudyjski bogacz Hassan Jameel zakończyli trzyletni związek. Według plotkarskich mediów, przyczyny są szokujące.

Rihanna rozstała się z Jameelem po trzech latach /Samir Hussein/WireImage /Getty Images

Para bardzo dbała o swoją prywatność, ani razu nie pokazali się razem publicznie.

Jeszcze pod koniec 2019 roku piosenkarka w wywiadzie dla magazynu "Vogue" mówiła, że jest w "ekskluzywnym związku" i wszystko dobrze się układa. Wspomniała także, że planuje dzieci.

Znajomi Rihanny ujawnili, jaki był powód rozstania wokalistki i Hassana Jameela. Według ich doniesień Saudyjczyk zmuszał piosenkarkę do jedzenia.

Fani już w ubiegłym roku zauważyli, że Rihannie przybyło dodatkowych kilogramów. Pojawiały się nawet plotki, że wokalistka jest w ciąży. Okazało się jednak, że Jameel celowo chciał, by jego partnerka przytyła. Miało mu to pomóc w jej kontrolowaniu.

Hassan Jameel to saudyjski biznesmen, którego zalicza się do najbogatszych ludzi na świecie. Należy do zarządu rodzinnego konglomeratu Abdul Latif Jameel, który ma prawa do dystrybucji samochodów marki Toyota w Arabii Saudyjskiej i innych krajach.

Wcześniej Jameel żonaty był z Liną Lazzar, tunezyjską specjalistką od sztuki. Ich małżeństwo trwało 5 lat i zakończyło się w 2017 roku. Później był związany z modelką Naomi Campbell.

Rihanna nie miała wcześniej szczęścia w relacjach z mężczyznami. Była związana m.in. z piosenkarzem Chrisem Brownem. 5 marca 2009 roku Brown został oskarżony o napaść na swoją partnerkę.