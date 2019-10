Rihanna opowiada o swoim związku. Przygotowuje suknie ślubną

W internetowym programie Anny Wintour i magazynu "Vogue" Rihanna zdradziła, że ma własny projekt sukni ślubnej. Opowiedziała również o swoim tajemniczym związku. Nieoficjalnie mówi się, że nowym partnerem wokalistki jest saudyjski biznesmen Hassan Jameel.

Rihanna o swoim idealnym ślubie i partnerze opowiadała Annie Wintour w specjalnym panelu magazynu "Vogue" pt. "Go Ask Anna".

Wokalistka zdradziła, że od pewnego czasu jest w "związku na wyłączność". Gwiazda jednak nie ujawniła tożsamość swojego nowego partnera. Nieoficjalnie mówi się, że Rihanna obecnie spotyka się z saudyjskim biznesmenem Hassanem Jameelem.

O możliwym związku milionera i piosenkarki mówiono już w 2017 roku, kiedy celebrytów widziano na randce w Santa Monica w Kalifornii.

Słysząc słowa o związku Anna Wintour postanowiła wypytać Rihannę o jej plany na przyszłość - czy zamierza wziąć ślub i mieć dzieci.



Robyn Rihanna Fenty, znana na całym się jako Rihanna, 20 lutego 2018 kończy 30 lat. Wokalistka urodziła się w St. Michael na Barbadosie. Zadebiutowała w 2005 roku albumem "Music of the Sun", a dziś - kilkanaście lat później – może pochwalić się ośmioma albumami studyjnymi, wieloma światowymi przebojami oraz ponad 50 milionami sprzedanych płyt. Ale to nie wszystko. Rihanna to też bizneswoman, filantropka, a nawet aktorka. Spełnia się na różnych płaszczyznach - projektuje własne ubrania, wydaje linię kosmetyków i perfum.

Piosenkarka przyznaje, że pewnego dnia chciałaby zostać mamą, ale nie jest to coś nad czym zbyt często się zastanawia. "Nie myślę o takich rzeczach. To boży plan, ale nie mogę doczekać się wszystkich plotek dotyczących ciąży po tym wywiadzie" - spuentowała.

Rihanna przyznała jednak, że dużo lepiej zaplanowany ma własny, potencjalny ślub. Opowiedziała nawet o swojej sukni ślubnej. "To będzie efekt współpracy z Galiano" - stwierdziła.

Dodajmy, że przy okazji promocji filmu "Ocean's 8" o osobiste plany na przyszłość Rihannę wypytywała jej koleżanka z planu Sarah Paulson. Wtedy wokalistka nie była zbyt precyzyjna. "Tylko Bóg to wie. My planujemy, a on się śmieje" - mówiła.

Wideo