Gwen Stefani zasłynęła jako wokalistka zespołu No Doubt. Szczególną rozpoznawalność zespół zdobył dzięki singlowi "Don’t Speak", który podbił wiele światowych list przebojów. Piosenkarka ma na swoim koncie wiele innych utworów, zarówno tych nagranych z zespołem, jak i solo.

Dzięki swoim osiągnięciom artystka, jako jurorka, zasiadła w jednym z foteli amerykańskiego show "The Voice", podczas siódmej i dziewiątej edycji.



"Co ona zrobiła ze swoją twarzą?". Gwen Stefani po ekstremalnej metamorfozie

52-letnia Gwen Stefani została zaproszona do ostatniego z odcinków talk-show "Late Night with Seth Meyers". Artystka zdradziła w nim, że pojawi się w najnowszej edycji "The Voice" oraz opowiedziała kilka faktów z początków swojej kariery.

Reklama

Jednak widzowie bardziej niż na tym co mówi, skupili się na wyglądzie, a w szczególności twarzy wokalistki. Widzowie wręcz nie mogli uwierzyć, że patrzą na Gwen!

W internecie aż huczy od komentarzy na ten temat. Fani szybko wysnuli teorię, że tak diametralna zmiana image’u gwiazdy jest zapewne skutkiem eksperymentów z medycyną estetyczną, a nawet operacji plastycznej. Sama artystka nie odniosła się do tej sytuacji.

W przeszłości pytana o swój młody wygląd odpowiadała, że jej gładka skóra jest tylko i wyłącznie efektem zakochania. Natomiast w późniejszych wywiadach piosenkarka zaznaczała, że starość nie jest łatwym tematem w świecie celebrytów. Szczególnie dla kobiet, które na scenie są od najmłodszych lat.

Instagram Post

Gwen Stefani: Fani rozczarowani działaniami artystki

Widok artystki przyprawił jej fanów o dreszcze. Oprócz zszokowania, nie ukrywali oni zawodu, jaki sprawiła im piosenkarka. W sekcji komentarzy, pod ostatnim odcinkiem talk-show z udziałem Gwen, można znaleźć mnóstwo krytycznych zdań kierowanych w jej kierunku:

"Gwen zmieniła się nie do poznania. Niebezpiecznie szybko zmienia się w Jocelyn Wildenstein [Kobieta kot, przyp. red.]",

"Dlaczego Gwen zniszczyła swoją twarz? Była taka piękna! Czy gwiazdy nie rozumieją, że wyglądają jak spuchnięci kosmici, robiąc takie rzeczy na twarzy i ciele? Jestem przygnębiona. Nigdy nie sądziłam, że pójdzie tą drogą!",

"Była naturalnie piękna, byłoby niesamowicie zobaczyć ją w tym wieku nie upiększoną żadnymi zabiegami kosmetycznymi" - to tylko kilka z licznych wpisów, jakie możemy przeczytać w sieci.

Zdjęcie Czy Gwen Stefani zmienia się w Jocelyn Wildenstein [Kobieta kot, przyp. red.] / Noam Galai / Getty Images

Zobacz też:

Gwen Stefani okrzyknięta ikoną mody

Gwen Stefani: Popowa buntowniczka kończy 50 lat