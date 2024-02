Agata Karczewska ( sprawdź! ) tworzy muzykę z pogranicza amerykańskiego folku i country. W 2019 r. ukazał się jej debiutancki album "I'm Not Good at Having Fun", który zdobył nominację do Fryderyka w kategorii Album roku blues. Otrzymała też Mateusza - nagrodę radiowej Trójki dla młodych artystów.



Szersza publiczność mogła ją poznać na wiosnę 2017 r. - wówczas wokalistka i gitarzystka pojawiła się w reaktywowanym "Idolu" w Polsacie.

Agata Karczewska w "Idolu" doprowadziła Ewę Farną do łez

W etapie klubowym, tuż przed wyłonieniem ósemki finalistów, o ostatnie miejsce w finale rywalizowali Mariusz Dyba (późniejszy zwycięzca całego programu) i Agata Karczewska.

"Niezwykle trudny wybór, to jakiś absurd, kompletnie niezrozumiałe" - nie mogła uwierzyć jurorka Ewa Farna .



Ostatecznie z "Idolem" pożegnała się właśnie Agata. "Walczyłam o ciebie jak lwica" - podkreślała Farna, która popłakała się, a na koniec jeszcze wyściskała się z Karczewską.

Agata Karczewska powraca solo. "Warto stawiać na czarnego konia"

W 2020 r. artystka zakwalifikowała się do finału prestiżowego amerykańskiego konkursu International Songwriting Competition. Ma na koncie występy na Pol'And'Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock), Open'er Festival w Gdyni, Festiwalu w Jarocinie, Spring Break w Poznaniu, Halfway Festiwal w Białymstoku. Koncertowała także w Portugalii, Niemczech, Słowenii, Francji i Czechach. Poprzedzała m.in. Nosowską czy duet Mazolewski/Porter. W drugiej połowie kwietnia pojawi się na NEXT FEST Music Showcase & Conference w Poznaniu.

W ramach projektu Estrady Poznańskiej stworzyła utwór "No Way to Say Goodbye" w duecie z Johnem Porterem. Kontynuacją ich współpracy był wydany w czerwcu 2023 r. album "On The Wrong Planet", który zebrał znakomite recenzje (m.in. 5. miejsce w polskim podsumowaniu ub. roku serwisu Muzyka Interia).

Teraz Agata Karczewska prezentuje solowy singel "Dark Horse", który jest zapowiedzią nowej płyty (premiera jesienią). Produkcją ponownie zajął się Marcin Bors, znany m.in. ze współpracy z Pogodno, Nosowską i Hey. Autorem okładki do singla jest Dawid Ryski.

"'Dark Horse' to kowbojska ballada utrzymana w klimacie alternatywnego country, o tych i dla tych, którzy zawsze mają w życiu pod górkę a mimo to, uparcie podążają własną drogą. Piosenka o tym dlaczego czasami warto stawiać na czarnego konia" - czytamy w informacji o utworze.