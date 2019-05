DJ Refresh przerabia The Police: Zobacz wakacyjny teledysk "Every Breath You Take"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Every Breath You Take" za który odpowiadają DJ Refresh, Jakob Malibu i Michael Shynes, znany z współpracy z Komodo.

Kadr z teledysku "Every Breath You Take" DJ-a Refresha /

DJ Refresh ma na koncie remiksy dla wielu polskich wykonawców popowych. Z Glamour DJ's przygotował m.in. taneczną wersję "Whiskey in the Jar", czyli utworu, który spopularyzowali Thin Lizzy i Metallica.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Glamour DJ's Whiskey In The Jar

Reklama

Sprawdź tekst utworu "Whiskey in the Jar" w serwisie Teksciory.pl

Obecnie producent pracuje nad swoim pierwszym albumem. Płyta będzie utrzymana w klimatach pop, house i dance i nie zabraknie na niej świeżych produkcji rodem z największych muzycznych festiwali muzyki klubowej.

Do tej pory poznaliśmy m.in. single "I Wanna Fly", "Give Me the Sign" i "Keep It Simple", w których DJ Refresha wspierali producent i gitarzysta Jakob Malibu oraz multiinstrumentalista i wokalista Charlie H.

Clip DJ Refresh I Wanna Fly - & Jakob Malibu feat. Charlie H

Clip DJ Refresh Give Me The Sign - & Jakob Malibu feat. Charlie H

Teraz DJ Refresh prezentuje taneczną wersję przeboju "Every Breath You Take" grupy The Police, na czele której stał Sting.

Do współpracy tym razem zaprosił amerykańskiego wokalistę Michaela Shynesa, który polskiej publiczności znany jest z współpracy z grupą Komodo.

Oprócz wersji radiowej, pojawią się również wersje extended, club oraz remiks autorstwa duetu Double Depth.

Clip DJ Refresh Every Breath You Take - & Jakob Malibu feat. Michael Shynes

Zobacz oryginalną wersję the Police:

Clip The Police Every Breath You Take