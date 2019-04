DJ Khaled schudł ponad 20 kg. "Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo"

W ciągu kilku miesięcy DJ Khaled zrzucił ponad 20 kg. Producent i współpracownik gwiazd zaczął pracować nad swoją sylwetką w grudniu 2017 r.

DJ Khaled rozpoczął dietę. Producent w ciągu kilku miesięcy schudł ponad 20 kilogramów. Jego sekretem okazało się ograniczenie węglowodanów i cukrów.

"Myślę, że to pomaga w redukcji porcji jedzenia. To jest wyzwanie. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo" - mówi Khaled.



Amerykański producent na początku 2018 r. został ambasadorem akcji Weight Watchers (WW). Od tego czasu zrzucił ponad 20 kg. Obecnie wciąż waży ponad 110 kg.

"Nazywają mnie szczupłym Jimem!" - napisał na Instagramie na początku marca.

Producent ma na koncie przebojowe single z udziałem m.in. Justina Biebera, Demi Lovato, Beyonce i Jayem-Z, Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Cardi B, Drakiem, Chrisem Brownem i Kanye Westem.

