Distant z EP-ką "Dusk Of Anguish"

Niderlandzka formacja Distant wyda w marcu nowy materiał.

Distant przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Na EP-ce "Dusk Of Anguish" deathcore'owców z Rotterdamu wystąpili gościnnie John Robert C. z The Last Ten Seconds Of Life (utwór tytułowy) oraz Lochie Keogh z Alphawolf (numer "Cryogenesis").

Reklama

Za miks i mastering odpowiada Simone Pietroforte / Divergent Studio. Prócz zespołu, w produkcję zaangażowany był również Jack Higgs.



"Dusk Of Anguish" ujrzy światło dzienne 19 marca nakładem amerykańskiej Unique Leader Records.



Nowy materiał Distant promuje już singel "The Eternal Lament". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej: