Diskord z albumem "Degenerations". Kiedy premiera?

Norweska grupa Diskord przygotowała trzecią płytę.

Zespół Diskord niedługo wyda nową płytę /materiały prasowe

Reklama

"Degenerations", nowy longplay deathmetalowego tria z Oslo, zarejestrowano w studiu Taakeheimen Lydrike pod okiem Mortena Øby.

Reklama

Ostateczny, brzmieniowy szlif nadali mu Martin Storm-Olsen ze studia Sounds Of O oraz Colin Marston w nowojorskim studiu Menegroth / The Thousand Caves (miks i mastering).

Okładkę zaprojektował norweski artysta Sindre Foss Skancke.

Pierwszą od dziewięciu lat płytę Diskord wyda indyjska Transcending Obscurity Records (na winylu, CD w digipacku oraz jako limitowany boks, cyfrowo). Premiera odbędzie się 13 sierpnia.

Trzeci album Norwegów promuje już utwór "Abnegations". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo DISKORD (Norway) - Abnegations (Death Metal) #deathmetal #technicaldeathmetal #oldschooldeath

Na płycie "Degenerations" usłyszymy 12 kompozycji. Oto ich lista:

1. "Loitering In The Portal"

2. "Bionic Tomb Eternal"

3. "Abnegations"

4. "The Endless Spiral"

5. "Dirigiste Radio Hit"

6. "Lone Survivor"

7. "Dragged For Coronation"

8. "Clawing At The Fabric Of Space"

9. "Atoms Decay"

10. "Raging Berzerker In The Universe Rigid"

11. "Gnashing"

12. "Beyond The Grime".