Discoboys i "Brunetki"! Zobacz premierowy klip [TELEDYSK, TEKST]

Zespół Discoboys, to trio złożone z młodych muzyków - Kamila Kossakowskiego, Przemka Głowackiego i Karola Świstaka.

Na stronie zespołu czytamy, że Discoboys to "świeżość na polskim rynku disco". Właśnie zadebiutował teledysk do utworu "Brunetki", który charakteryzuje mocny, taneczny beat. Jest to pierwszy utwór z najnowszej płyty, nad którą aktualnie pracuje grupa.



Clip Discoboys Brunetki

Jeszcze niedawno chłopaki z zespołu chwalili się zdjęciami z planu na swoim facebookowym koncie. Według podawanych informacji nagrywanie trwało aż 11 godzin. Podekscytowani fani czekają na premierę teledysku już od kilku tygodni.

Akcja wideo dzieje się między innymi na sali treningowej, a członkowie zespołu ćwiczą boks. Co ciekawe, wokalista zespołu, Kossakowski, poza sceną występuje w oktagonie m.in. w lidze HIGH League Malika Montany.